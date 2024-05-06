Евровидение-2024 — где и когда смотреть песенный конкурс

Уже 7 мая стартует первый полуфинал известного песенного конкурса "Евровидение" — им смогут насладиться люди из разных уголков мира, в том числе и украинцы, которые в этом году снова принимают участие, несмотря на войну.

Первый полуфинал Евровидения-2024 начнется уже скоро

Официальный старт события намечен на 22:00 7 мая.

Украинские зрители смогут наблюдать за конкурсом как онлайн, так и по телевидению.

Следует обратить внимание на то, что в Украине для трансляции полуфинала песенного конкурса было выбрано несколько платформ.

В первую очередь речь идет о "Суспільне. Культура", сайте Eurovision.ua и ютуб-канале "Евровидение Украина".

Как уже упоминалось ранее, в Мальме 5 мая уже отгремела церемония открытия песенного конкурса.

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil вышли на бирюзовуюдорожку в наряде с подвешенными ключами. Они символизируют потерянные дома из-за войны в Украине — когда ключ есть, а дома уже нет.

Какой главный месседж трека alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024

Украинские артистки хотят напомнить всему международному сообществу, насколько мощным всегда было влияние женщин на ход истории.

Особенно поразительной оказалась храбрость украинских женщин на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Они не только лечат, занимаются волонтерством, донатят, но и защищают родину на поле боя.