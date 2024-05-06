Евровидение-2024 — где и когда смотреть песенный конкурс

Уже 7 мая стартует первый полуфинал известного песенного конкурса "Евровидение" — им смогут насладиться люди из разных уголков мира, в том числе и украинцы, которые в этом году снова принимают участие, несмотря на войну.
Первый полуфинал Евровидения-2024 начнется уже скоро
Официальный старт события намечен на 22:00 7 мая.
Украинские зрители смогут наблюдать за конкурсом как онлайн, так и по телевидению.
Следует обратить внимание на то, что в Украине для трансляции полуфинала песенного конкурса было выбрано несколько платформ.
В первую очередь речь идет о "Суспільне. Культура", сайте Eurovision.ua и ютуб-канале "Евровидение Украина".
Как уже упоминалось ранее, в Мальме 5 мая уже отгремела церемония открытия песенного конкурса.
Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil вышли на бирюзовуюдорожку в наряде с подвешенными ключами. Они символизируют потерянные дома из-за войны в Украине — когда ключ есть, а дома уже нет.
Какой главный месседж трека alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024
Украинские артистки хотят напомнить всему международному сообществу, насколько мощным всегда было влияние женщин на ход истории.
Особенно поразительной оказалась храбрость украинских женщин на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Они не только лечат, занимаются волонтерством, донатят, но и защищают родину на поле боя.
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