Євробачення-2024 — де і коли дивитися пісенний конкурс
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Євробачення-2024 — де і коли дивитися пісенний конкурс

Євробачення-2024
Джерело:  online.ua

Уже 7 травня стартує перший півфінал відомого пісенного конкурсу “Євробачення” - ним зможуть насолодитися люди з різних куточків світу, зокрема й українці, які цьогоріч знову беруть участь попри війну.

Перший півфінал Євробачення-2024 розпочнеться уже незабаром

Офіційний старт події запланований на 22:00 7 травня.

Українські глядачі матимуть змогу спостерігати за конкурсом як онлайн, так і по телебаченню.

Варто звернути увагу на те, що в Україні для трансляції півфіналу пісенного конкурсу було обрано кілька платформ.

Насамперед йдеться про "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна".

Як уже згадувалося раніше, у Мальме 5 травня уже відгриміла церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2024.

Що важливо розуміти, представниці від України alyona alyona & Jerry Heil вийшли на бірюзовий хідник у вбранні з підвішеними ключами. Вони символізують втрачені домівки через війну в Україні — коли ключ є, а дому вже немає.

Який головний меседж треку alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024

Українські артистки хочуть нагадати усій міжнародній спільноті, наскільки потужним є вплив жінок на хід історії.

Особливо вражаючою виявилася нескореність українських жінок на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Вони не лише лікують, волонтерять та донатять, а й безпосередньо захищають батьківщину на полі бою.

Світ на її плечах — такий меседж вклали у цю роботу. У відео взяли участь українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях. Через біль, радість, сльози, сміх, розчарування. Жінка попри все продовжує жити та творити, ніколи не опускаючи рук, — пояснили сенс своєї композиції alyona alyona та Jerry Heil.

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