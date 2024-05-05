У Швеції пройшла церемонія відкриття Євробачення-2024 — відео
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У Швеції пройшла церемонія відкриття Євробачення-2024 — відео

Eurovision Song Contest
Євробачення

У шведському місті Мальме 5 травня відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2024.

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Так званим Бірюзовим хідником пройшли всі цьогорічні учасники конкурсу, крім ізраїльської делегації, оскільки сьогодні вшановують пам'ять жертв Голокосту.

Про це повідомили на офіційному ресурсі конкурсу Eurovision Song Contest.

Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil вийшли на бірюзовий хідник у вбранні з підвішеними ключами. Вони символізують втрачені домівки через війну в Україні — коли ключ є, а дому вже немає.

Артистки подарували ведучому український великодній кошик і показали традицію "битися" крашанками. Співачки також нагадали, що збиратимуть кошти на відбудову гімназії у Дніпропетровській області.

Українські учасниці Євробачення-2024 репетирують у Мальме

У Мальме відбулися перші репетиції учасників Євробачення-2024 на головній сцені шоу. Представниці України, співачки аlyona аlyona та Jerry Heil, які напередодні вирушили на пісенний конкурс, вже встигли провести репетицію пісні "Teresa & Maria".

На сайті пісенного шоу Eurovision Song Contest з'явилися перші фото та відео виступу українського дуету. Співачки постали перед глядачами у нових образах. Вони докорінно змінили своє обрання і тепер представлятимуть Україну у світлих костюмах.

Сценічна постановка містить у собі елементи минулих виступів, включно з використанням скелі, а також реквізити з минулорічного виступу Brunette. Jerry Heil виконує пісню у вражаючій, легкій, ніби пір'їна сукні, а alyona alyona виходить на передній план з реп-інтерлюдією.

Також зазначається, що номер українок має на меті показати "силу та багатство культурної ідентичності України через музику".

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