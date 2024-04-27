Євробачення-2024. alyona alyona і Jerry Heil провели першу репетицію у Мальме — фото

27 квітня стало відомо, яким буде номер alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі Євробачення у Швеції та в яких образах будуть співачки.
Українські учасниці Євробачення-2024 репетирують у Мальме
У Мальме відбулися перші репетиції учасників Євробачення-2024 на головній сцені шоу. Представниці України, співачки аlyona аlyona та Jerry Heil, які напередодні вирушили на пісенний конкурс, вже встигли провести репетицію пісні "Teresa & Maria".
На сайті пісенного шоу Eurovision Song Contest з'явилися перші фото виступу українського дуету. Співачки постали перед глядачами у нових образах. Вони докорінно змінили своє обрання і тепер представлятимуть Україну у світлих костюмах.
Також зазначається, що сценічна постановка має на меті показати "силу та багатство культурної ідентичності України через музику".
Нові правила на Євробаченні
Артисти з країн «Великої п’ятірки» — Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії — і країни-господарки Швеції — вперше будуть вживу виступати під час півфіналів.
До цього вони виступали лише в грандфіналі, куди потрапляють автоматично, як засновниці конкурсу.
У першому півфіналі 7 травня виступлять Німеччина, Швеція, Велика Британія. У другому 9 травня — Франція, Італія, Іспанія.
Іншим нововведенням є збільшення часу для глядацького голосування.
11 травня голосування розпочнеться безпосередньо перед виконанням першої пісні. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі учасники виступлять.
Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.
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