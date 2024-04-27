Євробачення-2024. alyona alyona і Jerry Heil провели першу репетицію у Мальме — фото

27 квітня стало відомо, яким буде номер alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі Євробачення у Швеції та в яких образах будуть співачки.

Українські учасниці Євробачення-2024 репетирують у Мальме

У Мальме відбулися перші репетиції учасників Євробачення-2024 на головній сцені шоу. Представниці України, співачки аlyona аlyona та Jerry Heil, які напередодні вирушили на пісенний конкурс, вже встигли провести репетицію пісні "Teresa & Maria".

На сайті пісенного шоу Eurovision Song Contest з'явилися перші фото виступу українського дуету. Співачки постали перед глядачами у нових образах. Вони докорінно змінили своє обрання і тепер представлятимуть Україну у світлих костюмах.

alyona alyona

На сцені вдалося відтворити темні фігури завдяки сценічному освітленню. Репетиції відбуваються без використання піротехніки, але під час півфіналів та гранд-фіналу вона буде застосована. Відтак, номер стане ще більш ефектним. У повідомленні вказано, що виступ артисток — це "захопливий гімн". Поширити

Jerry Heil

Сценічна постановка містить у собі елементи минулих виступів, включно з використанням скелі, а також реквізити з минулорічного виступу Brunette. Jerry Heil виконує пісню у вражаючій, легкій, ніби пір'їна сукні, а alyona alyona виходить на передній план з реп-інтерлюдією. Поширити

alyona alyona і Jerry Heil

Також зазначається, що сценічна постановка має на меті показати "силу та багатство культурної ідентичності України через музику".

Нові правила на Євробаченні

Артисти з країн «Великої п’ятірки» — Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії — і країни-господарки Швеції — вперше будуть вживу виступати під час півфіналів.

До цього вони виступали лише в грандфіналі, куди потрапляють автоматично, як засновниці конкурсу.

У минулі роки під час півфіналів відтворювався лише короткий ролик кожної з їхніх репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців. Поширити

У першому півфіналі 7 травня виступлять Німеччина, Швеція, Велика Британія. У другому 9 травня — Франція, Італія, Іспанія.

Іншим нововведенням є збільшення часу для глядацького голосування.

11 травня голосування розпочнеться безпосередньо перед виконанням першої пісні. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі учасники виступлять.

Третім нововведенням є те, шанувальники в країнах, які не беруть участь у конкурсі, тепер матимуть майже 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні перед початком кожного з живих шоу. Поширити

Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.