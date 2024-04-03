Український гурт Go_A заспіває у Eurovision Village під час Євробачення-2024

У Eurovillage Мальме до та під час проведення Євробачення-2024 виступлять Кончіта Вурст, гурт Go_A, Dotter та ще багато інших зірок.

Go-A виступлять у Мальме під час Eurovision 2024

Серед світових зірок запрошено і український гурт Go-A.

Повну програму заходів оприлюднили 3 квітня.

Ласкаво просимо на тиждень Євробачення в Мальме — яскраве свято культури, музики та радості! Пориньте у тиждень, сповнений розмаїттям, розвагами та враженнями, які запам'ятаються на все життя, — пишуть у офіційному акаунті Євробачення. Поширити

За місяць до початку фестивалю у Мальме організатори представили повну програму. Вони зазначають, що кожен зможе знайти щось цікаве для себе — планують окрему вечірку з хітами 90-х, виступ електронних музикантів, а також Drag Nigh вечірку.

Центром Eurovision Village стане Folkets Park. Тут, на сцені Euphoria, виступатимуть великі колективи, на сцені Tattoo — менші, а класичний Brändan перетвориться на сцену Dancing Queen.

Повну програму можна знайти тут.

7 травня на сцені Euphoria у Eurovision Village виступить український гурт Go_A.

Організатори у програмі зазначають, що колектив потрапив до пʼятірки найкращих на "Євробаченні-2021" (а за голосування голосів став другим). А їх конкурна пісня SHUM стала першою українською піснею, яка увійшла до Billboard Global 200.

Також вони згадали, що гурт виступив на сцені фестивалю Ґластонбері.

Go_A поєднує традиційні тони та інструменти з сучасними ритмами та експресією, а також характерний голос співачки Катерини. Поширити

Нові правила на Євробаченні

Артисти з країн «Великої п’ятірки» — Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії — і країни-господарки Швеції — вперше будуть вживу виступати під час півфіналів.

До цього вони виступали лише в грандфіналі, куди потрапляють автоматично, як засновниці конкурсу.

У минулі роки під час півфіналів відтворювався лише короткий ролик кожної з їхніх репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців.

У першому півфіналі 7 травня виступлять Німеччина, Швеція, Велика Британія. У другому 9 травня — Франція, Італія, Іспанія.

Іншим нововведенням є збільшення часу для глядацького голосування. Поширити

11 травня голосування розпочнеться безпосередньо перед виконанням першої пісні. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі учасники виступлять.