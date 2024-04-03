Украинская группа Go_A споет в Eurovision Village во время Евровидения-2024

В Eurovillage Мальме до и во время проведения Евровидения-2024 выступят Кончита Вурст, группа Go_A, Dotter и многие другие звезды.

Go-A выступят в Мальме во время Eurovision 2024

Среди мировых звезд приглашена и украинская группа Go-A.

Полную программу мероприятий обнародовали 3 апреля.

Добро пожаловать на неделю Евровидение в Мальме — яркий праздник культуры, музыки и радости! Окунитесь в неделю, полную разнообразием, развлечениями и впечатлениями, которые запомнятся на всю жизнь, — пишут в официальном аккаунте Евровидения. Поделиться

За месяц до начала фестиваля в Мальме устроители представили полную программу. Они отмечают, что каждый сможет найти что-нибудь интересное для себя — планируют отдельную вечеринку с хитами 90-х, выступление электронных музыкантов, а также Drag Nigh вечеринку.

Центром Eurovision Village станет Folkets Park. Здесь, на сцене Euphoria, будут выступать большие коллективы, на сцене Tattoo — меньшие, а классический Brändan превратится в сцену Dancing Queen.

Полную программу можно найти здесь.

7 мая на сцене Euphoria в Eurovision Village выступит украинская группа Go_A.

Организаторы в программе отмечают, что коллектив попал в пятерку лучших на Евровидении-2021 (а за голосование голосов стал вторым). А их конкурная песня SHUM стала первой украинской песней, вошедшей в Billboard Global 200.

Также они вспомнили, что группа выступила на сцене фестиваля Гластонбери.

Go_A сочетает традиционные тона и инструменты с современными ритмами и экспрессией и характерный голос певицы Екатерины. Поделиться

Новые правила на Евровидении

Артисты из стран «Большой пятерки» — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании — и страны-хозяйки Швеции — впервые будут вживую выступать во время полуфиналов.

До этого они выступали только в гранд-финале, куда попадают автоматически как основательницы конкурса.

В прошлые годы во время полуфиналов проигрывался лишь короткий ролик каждой из их репетиций. Теперь три дополнительных выступления в каждом из полуфиналов будут проходить в перерывах между выходом на сцену других исполнителей.

В первом полуфинале 7 мая выступят Германия, Швеция, Великобритания. Во втором 9 мая — Франция, Италия, Испания.

Другим новшеством является увеличение времени для зрительского голосования. Поделиться

11 мая голосование начнется непосредственно перед исполнением первой песни. Зрители дома смогут отдавать свои голоса во время исполнения песен, а не ждать пока все участники выступят.