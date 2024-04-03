Украинская группа Go_A споет в Eurovision Village во время Евровидения-2024

В Eurovillage Мальме до и во время проведения Евровидения-2024 выступят Кончита Вурст, группа Go_A, Dotter и многие другие звезды.
Go-A выступят в Мальме во время Eurovision 2024
Среди мировых звезд приглашена и украинская группа Go-A.
Полную программу мероприятий обнародовали 3 апреля.
За месяц до начала фестиваля в Мальме устроители представили полную программу. Они отмечают, что каждый сможет найти что-нибудь интересное для себя — планируют отдельную вечеринку с хитами 90-х, выступление электронных музыкантов, а также Drag Nigh вечеринку.
Центром Eurovision Village станет Folkets Park. Здесь, на сцене Euphoria, будут выступать большие коллективы, на сцене Tattoo — меньшие, а классический Brändan превратится в сцену Dancing Queen.
Полную программу можно найти здесь.
7 мая на сцене Euphoria в Eurovision Village выступит украинская группа Go_A.
Организаторы в программе отмечают, что коллектив попал в пятерку лучших на Евровидении-2021 (а за голосование голосов стал вторым). А их конкурная песня SHUM стала первой украинской песней, вошедшей в Billboard Global 200.
Также они вспомнили, что группа выступила на сцене фестиваля Гластонбери.
Новые правила на Евровидении
Артисты из стран «Большой пятерки» — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании — и страны-хозяйки Швеции — впервые будут вживую выступать во время полуфиналов.
До этого они выступали только в гранд-финале, куда попадают автоматически как основательницы конкурса.
В прошлые годы во время полуфиналов проигрывался лишь короткий ролик каждой из их репетиций. Теперь три дополнительных выступления в каждом из полуфиналов будут проходить в перерывах между выходом на сцену других исполнителей.
В первом полуфинале 7 мая выступят Германия, Швеция, Великобритания. Во втором 9 мая — Франция, Италия, Испания.
11 мая голосование начнется непосредственно перед исполнением первой песни. Зрители дома смогут отдавать свои голоса во время исполнения песен, а не ждать пока все участники выступят.
Третьим нововведением является то, поклонники в странах, не участвующих в конкурсе, теперь будут почти 24 часа, чтобы проголосовать за свои любимые песни перед началом каждого из живых шоу.
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