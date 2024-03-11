Евровидение-2024. Организаторы объявили о трех изменениях в правилах конкурса

Шведский общественный вещатель SVT, который в этом году является организатором "Евровидения-2024", объявил о трех изменениях в правилах конкурса, который состоится в Мальме.

Новые правила на Евровидении

Артисты из стран «Большой пятерки» — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании — и страны-хозяйки Швеции — впервые будут вживую выступать во время полуфиналов.

До этого они выступали только в грандфинале, куда попадают автоматически как основательницы конкурса.

В прошлые годы во время полуфиналов проигрывался лишь короткий ролик каждой из их репетиций. Теперь три дополнительных выступления в каждом из полуфиналов будут проходить в перерывах между выходом на сцену других исполнителей.

В первом полуфинале 7 мая выступят Германия, Швеция, Великобритания. Во втором 9 мая – Франция, Италия, Испания.

Другим новшеством является увеличение времени для зрительского голосования.

11 мая голосование начнется непосредственно перед исполнением первой песни. Зрители дома смогут отдавать свои голоса во время исполнения песен, а не ждать пока все участники выступят.

Третьим нововведением является то, поклонники в странах, которые не участвуют в конкурсе, теперь будут почти 24 часа, чтобы проголосовать за свои любимые песни перед началом каждого из живых шоу.

Онлайн-голосование для остального мира начнется сразу после завершения второй генеральной репетиции для каждого полуфинала и большого финала в предыдущий вечер и продлится до начала живых шоу.

Когда пройдет Евровидение

Первый и второй полуфиналы 68-го песенного конкурса запланированы на 7 и 9 мая, грандфинал - на 11 мая.

Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала. Дуэт alyona alyona & Jerry Heil выступит с песней Teresa & Maria.

В приложении Дія за них проголосовало 1 167 176 украинцев.