Євробачення-2024. Організатори оголосили про три зміни в правилах конкурсу

Шведський суспільний мовник SVT, який цього року є організатором "Євробачення-2024", оголосив про три зміни у правилах конкурсу, що відбудеться в Мальме.

Нові правила на Євробаченні

Артисти з країн «Великої п’ятірки» — Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії — і країни-господарки Швеції — вперше будуть вживу виступати під час півфіналів.

До цього вони виступали лише в грандфіналі, куди потрапляють автоматично, як засновниці конкурсу.

У минулі роки під час півфіналів відтворювався лише короткий ролик кожної з їхніх репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців.

У першому півфіналі 7 травня виступлять Німеччина, Швеція, Велика Британія. У другому 9 травня — Франція, Італія, Іспанія.

Іншим нововведенням є збільшення часу для глядацького голосування.

11 травня голосування розпочнеться безпосередньо перед виконанням першої пісні. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі учасники виступлять.

Третім нововведенням є те, шанувальники в країнах, які не беруть участь у конкурсі, тепер матимуть майже 24 години, щоб проголосувати за свої улюблені пісні перед початком кожного з живих шоу.

Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.

Коли пройде Євробачення

Перший і другий півфінали 68-й пісенного конкурсу заплановані на 7 та 9 травня, грандфінал — на 11 травня.

Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу. Дует alyona alyona & Jerry Heil виступить з піснею Teresa & Maria.

У додатку Дія за них проголосувало 1 167 176 українців.