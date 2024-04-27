Евровидение-2024. alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию в Мальме — фото

27 апреля стало известно, каким будет номер alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе Евровидения в Швеции и в каких образах будут певицы.

Украинские участницы Евровидения-2024 репетируют в Мальме

В Мальме прошли первые репетиции участников Евровидения-2024 на главной сцене шоу. Представительницы Украины, певицы аlyona аlyona и Jerry Heil, которые накануне отправились на песенный конкурс, уже успели провести репетицию песни Teresa & Maria.

На сайте песенного шоу Eurovision Song Contest появились первые фото выступления украинского дуэта. Певицы предстали перед зрителями в новых образах. Они коренным образом изменили свое избрание и теперь будут представлять Украину в светлых костюмах.

alyona alyona

На сцене удалось воспроизвести темные фигуры благодаря сценическому освещению. Репетиции проходят без использования пиротехники, но во время полуфиналов и гранд-финала она будет применена. Следовательно, номер станет еще более эффектным. В сообщении указано, что выступление артисток - это "увлекательный гимн". Поделиться

Jerry Heil

Сценическая постановка включает в себя элементы прошлых выступлений, включая использование скалы, а также реквизиты из прошлогоднего выступления Brunette. Jerry Heil исполняет песню в впечатляющем, легком, как перо платья, а alyona alyona выходит на передний план с рэп-интерлюдией. Поделиться

alyona alyona и Jerry Heil

Также отмечается, что сценическая постановка имеет целью показать "силу и богатство культурной идентичности Украины через музыку".

Новые правила на Евровидении

Артисты из стран «Большой пятерки» — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании — и страны-хозяйки Швеции — впервые будут вживую выступать во время полуфиналов.

До этого они выступали только в грандфинале, куда попадают автоматически как основательницы конкурса.

В прошлые годы во время полуфиналов проигрывался лишь короткий ролик каждой из их репетиций. Теперь три дополнительных выступления в каждом из полуфиналов будут проходить в перерывах между выходом на сцену других исполнителей. Поделиться

В первом полуфинале 7 мая выступят Германия, Швеция, Великобритания. Во втором 9 мая – Франция, Италия, Испания.

Другим новшеством является увеличение времени для зрительского голосования.

11 мая голосование начнется непосредственно перед исполнением первой песни. Зрители дома смогут отдавать свои голоса во время исполнения песен, а не ждать, пока все участники выступят.

Третьим нововведением является то, поклонники в странах, которые не участвуют в конкурсе, теперь будут почти 24 часа, чтобы проголосовать за свои любимые песни перед началом каждого из живых шоу. Поделиться

Онлайн-голосование для остального мира начнется сразу после завершения второй генеральной репетиции для каждого полуфинала и большого финала предыдущего вечера и продлится до начала живых шоу.