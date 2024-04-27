Евровидение-2024. alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию в Мальме — фото

27 апреля стало известно, каким будет номер alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе Евровидения в Швеции и в каких образах будут певицы.
Украинские участницы Евровидения-2024 репетируют в Мальме
В Мальме прошли первые репетиции участников Евровидения-2024 на главной сцене шоу. Представительницы Украины, певицы аlyona аlyona и Jerry Heil, которые накануне отправились на песенный конкурс, уже успели провести репетицию песни Teresa & Maria.
На сайте песенного шоу Eurovision Song Contest появились первые фото выступления украинского дуэта. Певицы предстали перед зрителями в новых образах. Они коренным образом изменили свое избрание и теперь будут представлять Украину в светлых костюмах.
Также отмечается, что сценическая постановка имеет целью показать "силу и богатство культурной идентичности Украины через музыку".
Новые правила на Евровидении
Артисты из стран «Большой пятерки» — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании — и страны-хозяйки Швеции — впервые будут вживую выступать во время полуфиналов.
До этого они выступали только в грандфинале, куда попадают автоматически как основательницы конкурса.
В первом полуфинале 7 мая выступят Германия, Швеция, Великобритания. Во втором 9 мая – Франция, Италия, Испания.
Другим новшеством является увеличение времени для зрительского голосования.
11 мая голосование начнется непосредственно перед исполнением первой песни. Зрители дома смогут отдавать свои голоса во время исполнения песен, а не ждать, пока все участники выступят.
Онлайн-голосование для остального мира начнется сразу после завершения второй генеральной репетиции для каждого полуфинала и большого финала предыдущего вечера и продлится до начала живых шоу.
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