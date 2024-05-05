В Швеции прошла церемония открытия Евровидения-2024 — видео

Евровидение-2024 стартовало: что известно

Так называемой Бирюзовой дорожкой прошли все участники конкурса, кроме израильской делегации, поскольку сегодня чтят память жертв Холокоста.

Об этом сообщили на официальном ресурсе конкурса Eurovision Song Contest.

Представительницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil вышли на Бирюзовую дорожку в наряде с подвешенными ключами. Они символизируют потерянные дома из-за войны в Украине — когда ключ есть, а дома уже нет. Поделиться

Артистки подарили ведущему украинскую пасхальную корзину и показали традицию "биться" пасхальными яйцами. Певицы также напомнили, что будут собирать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области.

Украинские участницы Евровидения-2024 репетируют в Мальме

В Мальме прошли первые репетиции участников Евровидения-2024 на главной сцене шоу. Представительницы Украины, певицы аlyona аlyona и Jerry Heil, которые накануне отправились на песенный конкурс, уже успели провести репетицию песни Teresa & Maria.

На сайте песенного шоу Eurovision Song Contest появились первые фото и видео выступления украинского дуэта. Певицы предстали перед зрителями в новых образах. Они коренным образом изменили свое избрание и теперь будут представлять Украину в светлых костюмах.

Сценическая постановка включает в себя элементы прошлых выступлений, включая использование скалы, а также реквизиты из прошлогоднего выступления Brunette. Jerry Heil исполняет песню в впечатляющем, легком, как перо платья, а alyona alyona выходит на передний план с рэп-интерлюдией.

Также отмечается, что номер украинок имеет целью показать "силу и богатство культурной идентичности Украины через музыку".