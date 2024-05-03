Режиссер Таню Муиньо поставила номер для alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024

Вы можете себе представить, что мы чувствовали, когда поняли, что собираемся с ней работать. Она чрезвычайно талантлива, и то, что она делает, так важно для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии к ней, и мы так гордимся ею, — сказала Jerry Heil.