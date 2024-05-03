Режиссер Таню Муиньо поставила номер для alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Режиссер Таню Муиньо поставила номер для alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024

Таню Муиньо
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Источник:  billboard.com

Голливудская клипмейкерка из Украины Таню Муиньо стала режиссером выступления украинских представительниц alyona alyona и Jerry Heil "Евровидении-2024" в Швеции.

Таню Муиньо работает с alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении

В интервью Billboard alyona alyona и Jerry Heil подтвердили эту информацию.

Вы можете себе представить, что мы чувствовали, когда поняли, что собираемся с ней работать. Она чрезвычайно талантлива, и то, что она делает, так важно для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии к ней, и мы так гордимся ею, — сказала Jerry Heil.

Одесситка Таню Муиньо снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia, Дуа Липы, Гарри Стайлза и других.

Она часть нашей культуры. Так это союз украинских дев, — добавила alyona alyona.

Когда смотреть Евровидение-2024

68-й песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая.

Грандфинал песенного конкурса будет транслироваться 11 мая.

Украину будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Участницы от Украины во время конкурса планируют собрать 10 миллионов гривен через платформу United24 на восстановление Великокостромской школы, где в июле 2023 года российская ракета уничтожила спортзал.

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