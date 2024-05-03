Режиссер Таню Муиньо поставила номер для alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024

Голливудская клипмейкерка из Украины Таню Муиньо стала режиссером выступления украинских представительниц alyona alyona и Jerry Heil "Евровидении-2024" в Швеции.
Таню Муиньо работает с alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении
В интервью Billboard alyona alyona и Jerry Heil подтвердили эту информацию.
Одесситка Таню Муиньо снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia, Дуа Липы, Гарри Стайлза и других.
Когда смотреть Евровидение-2024
68-й песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая.
Грандфинал песенного конкурса будет транслироваться 11 мая.
Украину будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
Участницы от Украины во время конкурса планируют собрать 10 миллионов гривен через платформу United24 на восстановление Великокостромской школы, где в июле 2023 года российская ракета уничтожила спортзал.
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