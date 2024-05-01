Режисерка Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Режисерка Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Таню Муіньо
Джерело:  billboard.com

Голлівудська кліпмейкерка з України Таню Муіньо стала режисеркою виступу українських представниць alyona alyona та Jerry Heil "Євробаченні-2024" у Швеції.

Таню Муіньо працює з alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні

В інтерв'ю для видання Billboard alyona alyona та Jerry Heil підтвердили цю інформацію.

Ви можете собі уявити, що ми відчували, коли зрозуміли, що збираємося з нею працювати Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею, — сказала Jerry Heil.

Одеситка Таню Муіньо знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Дуа Ліпи, Гаррі Стайлза та інших.

Вона — частина нашої культури. Так це союз українських дів, — додала alyona alyona.

Коли дивитися Євробачення-2024

68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Півфінали заплановані на 7 та 9 травня.

Грандфінал пісенного конкурсу транслюватиметься 11 травня.

Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Учасниці від України під час конкурсу планують зібрати 10 мільйонів гривень через платформу United24 на відбудову Великокостромської школи, де липні 2023 року російська ракета знищила спортзал.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2024. Організатори оголосили про три зміни в правилах конкурсу
Євробачення
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Український гурт Go_A заспіває у Eurovision Village під час Євробачення-2024
Go-A
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2024. alyona alyona і Jerry Heil провели першу репетицію у Мальме — фото
alyona alyona і Jerry Heil

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?