Режисерка Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Ви можете собі уявити, що ми відчували, коли зрозуміли, що збираємося з нею працювати Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею, — сказала Jerry Heil.