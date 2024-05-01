Режисерка Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Голлівудська кліпмейкерка з України Таню Муіньо стала режисеркою виступу українських представниць alyona alyona та Jerry Heil "Євробаченні-2024" у Швеції.
Таню Муіньо працює з alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні
В інтерв'ю для видання Billboard alyona alyona та Jerry Heil підтвердили цю інформацію.
Одеситка Таню Муіньо знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Дуа Ліпи, Гаррі Стайлза та інших.
Коли дивитися Євробачення-2024
68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Півфінали заплановані на 7 та 9 травня.
Грандфінал пісенного конкурсу транслюватиметься 11 травня.
Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.
Учасниці від України під час конкурсу планують зібрати 10 мільйонів гривень через платформу United24 на відбудову Великокостромської школи, де липні 2023 року російська ракета знищила спортзал.
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