Над візуалом для трьох учасників Євробачення працюють українські режисери

7 травня стартує пісенний конкурс Євробачення-2024. Для трьох країн-конкурсантів номери робили українські режисери та режисерки Таню Муіньо, Герман Ненов і Євген Тимохін.

Чиї виступи спродюсували українці

У повідомленні компанії Starlight Creative, яка займається організацією виступу цьогорічних конкурсанток Євробачення від України, повідомляється, що відома українська музична продюсерка Таню Муіньо, яка співпрацювала з такими зірками, як Dua Lipa, Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлс, Ленні Кравіц, брала участь у підготовці виступу для українських артистів Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони виступлять під номером 5 із піснею Teresa & Maria.

Згідно з повідомленням, Таню Муіньо додасть особливого шарму до шоу українських співачок.

Режисер і відеомейкер Євген Тимохін, відомий завдяки співпраці з KAZAKY, Златою Огневич, НеАнгели, Мікою Ньютон, Анною Завальською, підготував «інноваційний» виступ для азербайджанських артистів FAHREE feat. Ilkin Dovlatov, які презентуватимуть пісню Özünlə Apar під номером 12.

Режисер і відеомейкер Герман Ненов, який керував інтервальними актами на Євробаченні 2023 у Ліверпулі від імені України, створив виступ для представниці Люксембургу Tali.

Співачка вийде останньою, 15-ю у списку виступів, з конкурсною піснею Fighter, змагаючись за місце у фіналі.

Що відомо про Євробачення-2024

Пісенний конкурс «Євробачення-2024» — 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції, після перемоги Лорін з піснею «Tattoo» на Євробаченні-2023. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, фінал — 11 травня 2024 року.