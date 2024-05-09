Цього року Україна встановила рекорд у кількості проходжень до гранд-фіналу конкурсу.
Представники України 18 разів потрапляли до фіналу Євробачення
Україна бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2003 року. Завдяки співачкам Alyona Alyona та Jerry Heil держава вкотре пройшла до гранд-фіналу міжнародного шоу.
Alyona Alyona та Jerry Heil завдяки своєму феєричному виступу вибороли місце у гранд-фіналі. Вони встановили приголомшливий рекорд.
Йдеться про те, що Україна вже 18 разів потрапляла до фіналу Євробачення. Це важливий момент в культурному просторі нашої держави.
Номер представниць України на "Євробаченні-2024", який проходить у Швеції, приголомшив єврофанів. Alyona Alyona та Jerry Heil у першому півфіналі конкурсу зірвали овації глядачів. У композиції "Teresa & Maria" вони оспівують силу жінки, яка ніколи не здається.
Швеція вкрай відповідально поставилася до організації Євробачення-2024
Згідно з даними видання Aftonbladet, уже 7 травня, коли відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу, у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні.
Окрім того, наголошується, що на дахах довкола концертної зали уже облаштували пункти спостереження і стрілецькі позиції, де знаходяться снайпери.
За словами журналістів, для входу глядачі повинні будуть пройти ретельні заходи перевірки, як в аеропорту; сумки, політичну символіку та палестинські прапори проносити заборонено.
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