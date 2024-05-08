Україна вийшла у фінал Євробачення-2024 — відео виступу

7 травня у шведському місті Мальме пройшов перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". За результатами голосування представниці України alyona alyona & Jerry Heil пройшли до фіналу.

Як Україна виступила на Євробаченні-2024

Дует alyona alyona & Jerry Heil представляли Україну з піснею Teresa & Maria у першому півфіналі конкурсу.

Україна виступила під номером 5.

Нагадаємо, що номер дуету ставила українська режисерка та номінантка на "Ґреммі" Таню Муіньо.

За підсумками глядацького голосування, до фіналу конкурсу пройшли 10 учасників:

Сербія Португалія Словенія Україна Литва Фінляндія Кіпр Хорватія Ірландія Люксембург

Цікаво, що Україна — єдина учасниця "Євробачення", яка проходить до фіналу протягом всіх років участі, це також рекорд загалом в історії конкурсу.

Коли відбудеться фінал Євробачення

Другий півфінал відбудеться 9 травня, а гранд фінал — 11 травня.

У фіналі візьмуть участь 26 країн — переможниця 2023 року Швеція, країни "Великої п'ятірки", 10 країн-фіналісток з кожного півфіналу.

Також цього року змінено правила голосування.

У фіналі, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника.

З 1997 року глядачам треба було чекати завершення всіх виступів, щоб віддати свої голоси (крім 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку шоу).