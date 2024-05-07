Швеція вирішила провести "Євробачення" у місті Мальме з безпрецедентними заходами безпеки.

Швеція вкрай відповідально поставилася до організації Євробачення-2024

Згідно з даними видання Aftonbladet, уже 7 травня, коли відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу, у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні.

Окрім того, наголошується, що на дахах довкола концертної зали уже облаштували пункти спостереження і стрілецькі позиції, де знаходяться снайпери.

Фото: Jimmy Wixtröm

На підмогу місцевій поліції у Мальме прибули колеги з усієї Швеції, а також з Данії та Норвегії. Довкола арени встановлено численні камери, зображення з яких переглядають у моніторинговому центрі поліції, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами журналістів, для входу глядачі повинні будуть пройти ретельні заходи перевірки, як в аеропорту; сумки, політичну символіку та палестинські прапори проносити заборонено.

Що важливо розуміти, важливою причиною безпрецедентної пильності є участь у конкурсі Ізраїлю на тлі операції у секторі Гази.

Протягом найближчих днів у Мальме хочуть проводити велику демонстрацію проти участі Ізраїлю.

Де і коли дивитися Євробачення-2024

Уже 7 травня розпочнеться перший півфінал відомого пісенного конкурсу “Євробачення” — це станеться о 22:00.

Українські глядачі можуть насолодитися пісенним конкурсом на платформах "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua та ютуб-каналі "Євробачення Україна".

Як уже згадувалося раніше, у Мальме 5 травня уже відгриміла церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2024.