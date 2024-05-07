Швеция решила провести "Евровидение" в городе Мальме с беспрецедентными мерами безопасности.

Швеция крайне ответственно отнеслась к организации Евровидения-2024

Согласно данным издания Aftonbladet, уже 7 мая, когда состоится первый полуфинал песенного конкурса, в центральной части города дежурят сотни стражей порядка в серьезном снаряжении.

Кроме того, указано, что на крышах вокруг концертного зала уже обустроили пункты наблюдения и стрелковые позиции, где находятся снайперы.

Фото: Jimmy Wixtröm

В помощь местной полиции в Мальме прибыли коллеги из всей Швеции, а также из Дании и Норвегии. Вокруг арены установлены многочисленные камеры, изображения с которых просматриваются в мониторинговом центре полиции, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам журналистов, для входа зрители должны будут пройти тщательные меры по проверке, как в аэропорту; сумки, политическую символику и флаги проносить запрещено.

Что важно понимать, причиной беспрецедентной внимательности является участие в конкурсе Израиля на фоне операции в секторе Газа.

В ближайшие дни в Мальме хотят проводить большую демонстрацию против участия Израиля.

Где и когда смотреть Евровидение-2024

Уже 7 мая начнется первый полуфинал известного песенного конкурса "Евровидение" — это произойдет в 22:00.

Украинские зрители могут насладиться песенным конкурсом на платформах "Общественное. Культура", сайт Eurovision.ua и ютуб-канале "Евровидения Украина".

Как уже упоминалось ранее, в Мальме 5 мая уже отгремела церемония открытия песенного конкурса Евровидения-2024.