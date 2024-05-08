Украина вышла в финал Евровидения-2024 — видео выступления
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украина вышла в финал Евровидения-2024 — видео выступления

alyona alyona & Jerry Heil
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Источник:  online.ua

7 мая в шведском городе Мальмё прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". По результатам голосования представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil прошли в финал.

Как Украина выступила на Евровидении-2024

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представляли Украину с песней Teresa & Maria в первом полуфинале конкурса.

Украина выступила под номером 5.

Напомним, что номер дуэта ставила украинский режиссер и номинантка на "Грэмми" Таню Муиньо.

По итогам зрительского голосования, в финал конкурса прошли 10 участников:

  1. Сербия

  2. Португалия

  3. Словения

  4. Украина

  5. Литва

  6. Финляндия

  7. Кипр

  8. Хорватия

  9. Ирландия

  10. Люксембург

Интересно, что Украина — единственная участница "Евровидения", которая проходит в финал на протяжении всех лет участия, это также рекорд в истории конкурса.

Когда состоится финал Евровидения

Второй полуфинал состоится 9 мая, а гранд финал — 11 мая.

В финале примут участие 26 стран — победительница 2023 Швеция, страны "Большой пятерки", 10 стран-финалисток из каждого полуфинала.

Также в этом году изменены правила голосования.

В финале 11 мая голосование начнется непосредственно перед началом выступления первого участника.

С 1997 года зрителям предстояло ждать завершения всех выступлений, чтобы отдать свои голоса (кроме 2010 и 2011 годов, когда голосование также началось в начале шоу).

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