Украина вышла в финал Евровидения-2024 — видео выступления

7 мая в шведском городе Мальмё прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". По результатам голосования представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil прошли в финал.
Как Украина выступила на Евровидении-2024
Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представляли Украину с песней Teresa & Maria в первом полуфинале конкурса.
Украина выступила под номером 5.
Напомним, что номер дуэта ставила украинский режиссер и номинантка на "Грэмми" Таню Муиньо.
По итогам зрительского голосования, в финал конкурса прошли 10 участников:
Сербия
Португалия
Словения
Украина
Литва
Финляндия
Кипр
Хорватия
Ирландия
Люксембург
Интересно, что Украина — единственная участница "Евровидения", которая проходит в финал на протяжении всех лет участия, это также рекорд в истории конкурса.
Когда состоится финал Евровидения
Второй полуфинал состоится 9 мая, а гранд финал — 11 мая.
В финале примут участие 26 стран — победительница 2023 Швеция, страны "Большой пятерки", 10 стран-финалисток из каждого полуфинала.
Также в этом году изменены правила голосования.
В финале 11 мая голосование начнется непосредственно перед началом выступления первого участника.
С 1997 года зрителям предстояло ждать завершения всех выступлений, чтобы отдать свои голоса (кроме 2010 и 2011 годов, когда голосование также началось в начале шоу).
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