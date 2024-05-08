Другий півфінал Євробачення 2024. Де та коли дивитися

Перший півфінал Євробачення 2024 закінчився 7 травня у Швеції. На ньому виступили представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

Коли дивитися другий півфінал Євробачення

Другий півфінал Євробачення відбудеться 9 травня. У другій частині конкурсу на сцену вийдуть учасники з 16 країн:

Австрія

Албанія

Вірменія

Греція

Данія

Мальта

Чехія

Швейцарія

Бельгія

Грузія

Естонія

Ізраїль

Латвія

Нідерланди

Норвегія

Сан-Маріно

Пряма трансляція Євробачення наразі доступна на трьох платформах.

Цього року змінено правила голосування. У фіналі, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. З 1997 року глядачам треба було чекати завершення всіх виступів, щоб віддати свої голоси (крім 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку шоу).

Як Україна виступила на Євробаченні-2024

Дует alyona alyona & Jerry Heil представляли Україну з піснею Teresa & Maria у першому півфіналі конкурсу.

Україна виступила під номером 5.

Нагадаємо, що номер дуету ставила українська режисерка та номінантка на "Ґреммі" Таню Муіньо.

За підсумками глядацького голосування, до фіналу конкурсу пройшли 10 учасників:

Сербія Португалія Словенія Україна Литва Фінляндія Кіпр Хорватія Ірландія Люксембург