Второй полуфинал Евровидения 2024. Где и когда смотреть

Первый полуфинал Евровидения 2024 года закончился 7 мая в Швеции. На нем выступили представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
Когда смотреть второй полуфинал Евровидения
Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая. Во второй части конкурса на сцену выйдут участники из 16 стран:
Австрия
Албания
Армения
Греция
Дания
Мальта
Чехия
Швейцария
Бельгия
Грузия
Эстония
Израиль
Латвия
Нидерланды
Норвегия
Сан-Марино
Прямая трансляция Евровидения доступна на трех платформах.
телеканал "Общественное Культура"
сайт "Евровидение"
В этом году изменены правила голосования. В финале 11 мая голосование начнется непосредственно перед началом выступления первого участника.
С 1997 года зрителям предстояло ждать завершения всех выступлений, чтобы отдать свои голоса (кроме 2010 и 2011 годов, когда голосование также началось в начале шоу).
Как Украина выступила на Евровидении-2024
Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представляли Украину с песней Teresa & Maria в первом полуфинале конкурса.
Украина выступила под номером 5.
Напомним, что номер дуэта ставила украинский режиссер и номинантка на "Грэмми" Таню Муиньо.
По итогам зрительского голосования, в финал конкурса прошли 10 участников:
Сербия
Португалия
Словения
Украина
Литва
Финляндия
Кипр
Хорватия
Ирландия
Люксембург
Интересно, что Украина — единственная участница "Евровидения", которая проходит в финал на протяжении всех лет участия, это также рекорд в истории конкурса.
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