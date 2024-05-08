Второй полуфинал Евровидения 2024. Где и когда смотреть

Первый полуфинал Евровидения 2024 года закончился 7 мая в Швеции. На нем выступили представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Когда смотреть второй полуфинал Евровидения

Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая. Во второй части конкурса на сцену выйдут участники из 16 стран:

Австрия

Албания

Армения

Греция

Дания

Мальта

Чехия

Швейцария

Бельгия

Грузия

Эстония

Израиль

Латвия

Нидерланды

Норвегия

Сан-Марино

Прямая трансляция Евровидения доступна на трех платформах.

В этом году изменены правила голосования. В финале 11 мая голосование начнется непосредственно перед началом выступления первого участника. С 1997 года зрителям предстояло ждать завершения всех выступлений, чтобы отдать свои голоса (кроме 2010 и 2011 годов, когда голосование также началось в начале шоу).

Как Украина выступила на Евровидении-2024

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представляли Украину с песней Teresa & Maria в первом полуфинале конкурса.

Украина выступила под номером 5.

Напомним, что номер дуэта ставила украинский режиссер и номинантка на "Грэмми" Таню Муиньо.

По итогам зрительского голосования, в финал конкурса прошли 10 участников:

Сербия Португалия Словения Украина Литва Финляндия Кипр Хорватия Ирландия Люксембург