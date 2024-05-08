Второй полуфинал Евровидения 2024. Где и когда смотреть
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Второй полуфинал Евровидения 2024. Где и когда смотреть

Евровидение
Читати українською
Источник:  online.ua

Первый полуфинал Евровидения 2024 года закончился 7 мая в Швеции. На нем выступили представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Когда смотреть второй полуфинал Евровидения

Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая. Во второй части конкурса на сцену выйдут участники из 16 стран:

  • Австрия

  • Албания

  • Армения

  • Греция

  • Дания

  • Мальта

  • Чехия

  • Швейцария

  • Бельгия

  • Грузия

  • Эстония

  • Израиль

  • Латвия

  • Нидерланды

  • Норвегия

  • Сан-Марино

Прямая трансляция Евровидения доступна на трех платформах.

В этом году изменены правила голосования. В финале 11 мая голосование начнется непосредственно перед началом выступления первого участника.

С 1997 года зрителям предстояло ждать завершения всех выступлений, чтобы отдать свои голоса (кроме 2010 и 2011 годов, когда голосование также началось в начале шоу).

Как Украина выступила на Евровидении-2024

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представляли Украину с песней Teresa & Maria в первом полуфинале конкурса.

Украина выступила под номером 5.

Напомним, что номер дуэта ставила украинский режиссер и номинантка на "Грэмми" Таню Муиньо.

По итогам зрительского голосования, в финал конкурса прошли 10 участников:

  1. Сербия

  2. Португалия

  3. Словения

  4. Украина

  5. Литва

  6. Финляндия

  7. Кипр

  8. Хорватия

  9. Ирландия

  10. Люксембург

Интересно, что Украина — единственная участница "Евровидения", которая проходит в финал на протяжении всех лет участия, это также рекорд в истории конкурса.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Будут снайперы. Как на самом деле пройдет Евровидение-2024
Евровидение-2024
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Над визуалом для трех участников Евровидения работают украинские режиссеры
Над визуалом для трех участников Евровидения работают украинские режиссеры
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вышла в финал Евровидения-2024 — видео выступления
alyona alyona & Jerry Heil

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?