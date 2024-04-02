Артем Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко в топ-5 лигах — что известно
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Артем Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко в топ-5 лигах — что известно

Артем Довбик
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Источник:  Суспільне. Спорт

Артем Довбик стал первым украинцем за 18 лет, забившим более 15 голов в сезоне в топ-5 европейских лигах. В последний раз такое удавалось Андрею Шевченко.

Довбик повторил достижение Шевченко

Форвард "Жироны" Артем Довбик проводит свой лучший сезон за границей. Он уже забил 16 голов в 28 матчах за "Жирону" в Ла Лиге.

31 марта Довбик оформил дубль в поединке 30-го тура чемпионата против "Бетиса" (3:2), прервав длившуюся 8 матчей безголевую серию в Испании.

Таким образом украинец сравнялся с Джудом Беллингемом из "Реала" и Анте Будимиром из "Осасуны" в бомбардирской гонке Ла Лиги. Все они забили по 16 голов.

Статистический портал Opta сообщает, что Довбик является первым украинцем, забившим 15+ голов в сезоне в топ-5 европейских лигах со времени Андрея Шевченко — он в сезоне 2005/06 забил 19 мячей за "Милан" в Серии А.

Напомним, что для Шевченко личным рекордом является 24 гола в рамках серии А — он трижды достался этой отметке. Также украинец дважды становился лучшим бомбардиром итальянского чемпионата — в сезонах 1999/2000 и 2003/04.

Для Довбика самым результативным сезоном был сезон-2022/23, который он провел в составе "Днепра-1", забив 29 голов.

Самые результативные украинцы в европейских чемпионатах

  1. Андрей Шевченко (Серия А, АПЛ) — 136 голов

  2. Андрей Воронин (Бундеслига, АПЛ) — 53

  3. Руслан Малиновский (Серия А, Лига 1) — 27

  4. Александр Заваров (Серия А, Лига 1) — 17

  5. Артем Довбик (Ла Лига) — 16

  6. Андрей Ярмоленко (Бундеслига, АПЛ) — 11

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