Артем Довбик отличился первым дублем за "Жирону" в чемпионате Испании — видео

Украинец Артем Довбик оформил свой первый дубль в составе испанской "Жироны". Это произошло в матче против "Альмерии".
Что известно о матче Жирона-Альмерия
Украинский форвард Артем Довбик в шестой раз выходит за команду с первых минут.
Еще один украинец в составе Жироны Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, он на поле не вышел.
К середине первого тайма Жирона уступала сопернику со счетом 0:2. Дубль за Альмерию оформил Лео Баптистан.
На 37 минуте хавбек "Жироны" Иван Мартин отправил мяч в ворота соперников.
Через несколько минут забил и Довбик, сравняв счет. Он сыграл в стенку с Блиндом, вышел на штрафную и с левой уложил под дальнюю стойку.
На 43 минуте Довбик забил свой второй гол, обыграв двух защитников противника и снова попал в дальний угол.
Затем Довбик ушел с поля, а Жирона забила еще 2 гола. В итоге матч закончился счётом 5:2 в пользу команды украинца.
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