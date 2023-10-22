Артем Довбик отличился первым дублем за "Жирону" в чемпионате Испании — видео
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Артем Довбик отличился первым дублем за "Жирону" в чемпионате Испании — видео

Артем Довбик
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинец Артем Довбик оформил свой первый дубль в составе испанской "Жироны". Это произошло в матче против "Альмерии".

Что известно о матче Жирона-Альмерия

Украинский форвард Артем Довбик в шестой раз выходит за команду с первых минут.

Еще один украинец в составе Жироны Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, он на поле не вышел.

К середине первого тайма Жирона уступала сопернику со счетом 0:2. Дубль за Альмерию оформил Лео Баптистан.

На 37 минуте хавбек "Жироны" Иван Мартин отправил мяч в ворота соперников.

Через несколько минут забил и Довбик, сравняв счет. Он сыграл в стенку с Блиндом, вышел на штрафную и с левой уложил под дальнюю стойку.

На 43 минуте Довбик забил свой второй гол, обыграв двух защитников противника и снова попал в дальний угол.

Затем Довбик ушел с поля, а Жирона забила еще 2 гола. В итоге матч закончился счётом 5:2 в пользу команды украинца.

Привет, фанаты Жироны. Я очень счастлив, что забил дубль и благодарю за вашу невероятную поддержку. Давайте вместе и продолжим, – сказал Довбик после матча.

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