Артем Довбик відзначився першим дублем за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії — відео

Українець Артем Довбик оформив свій перший дубль у складі іспанської "Жирони". Це сталося у матчі проти "Альмерії".

Що відомо про матч Жирона-Альмерія

Український форвард Артем Довбик вшосте виходить за команду з перших хвилин.

Ще один українець у складі Жирони Віктор Циганков продовжує відновлюватися після травми, він на поле не вийшов.

На середину першого тайму Жирона поступалася супернику з рахунком 0:2. Дубль за Альмерію оформив Лео Баптістан.

На 37 хвилині хавбек "Жирони" Іван Мартін відправив м’яча у ворота супернииків.

Через кілька хвилин забив і Довбик, зрінявши рахунок. Він зіграв у стінку з Бліндом, вийшов на штрафний майданчик і з лівої вгатив під дальню стійку.

ARTEM, ARTEM, ARTEM, ARTEEEEEEEEEEM! 😍😍😍 — Girona FC (@GironaFC) October 22, 2023

На 43 хвилині Довбик забив свій другий гол, обігравши двох захисників противника та знову поцілив у дальній кут.

⚽️GOAL | Artem Dovbyk (3)



43’ | Girona [3] - 2 Almeria pic.twitter.com/q2x6djioYe — Prince (@Prin__ceee) October 22, 2023

Потім Довбик пішов з поля, а Жирона забила ще 2 голи. У підсумку матч закінчився рахунком 5:2 на користь команди українця.

Привіт, фанати Жирони. Я дуже щасливий, що забив дубль, тож дякую за вашу неймовірну підтримку. Давайте разом і продовжимо, - сказав Довбик після матчу. Поширити