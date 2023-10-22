Артем Довбик відзначився першим дублем за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії — відео

Українець Артем Довбик оформив свій перший дубль у складі іспанської "Жирони". Це сталося у матчі проти "Альмерії".
Що відомо про матч Жирона-Альмерія
Український форвард Артем Довбик вшосте виходить за команду з перших хвилин.
Ще один українець у складі Жирони Віктор Циганков продовжує відновлюватися після травми, він на поле не вийшов.
На середину першого тайму Жирона поступалася супернику з рахунком 0:2. Дубль за Альмерію оформив Лео Баптістан.
На 37 хвилині хавбек "Жирони" Іван Мартін відправив м’яча у ворота супернииків.
Через кілька хвилин забив і Довбик, зрінявши рахунок. Він зіграв у стінку з Бліндом, вийшов на штрафний майданчик і з лівої вгатив під дальню стійку.
На 43 хвилині Довбик забив свій другий гол, обігравши двох захисників противника та знову поцілив у дальній кут.
Потім Довбик пішов з поля, а Жирона забила ще 2 голи. У підсумку матч закінчився рахунком 5:2 на користь команди українця.
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