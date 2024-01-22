Украинец Довбик сделал феерический хет-трик в Чемпионате Испании – видео

Украинский футболист Артем Довбик забил три гола через несколько минут в Чемпионате Испании.

Как Довбик оформил хет-трик

Форвард "Жироны" Артем Довбик оформил исторический хет-трик в матче Ла Лиги. Украинец забил три гола в ворота "Севильи" в поединке 21-го тура чемпионата Испании.

Dovbyk’s treble in one video ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/966nCf8VOw — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 21, 2024

В первом сезоне за "Жирону" Довбик в статусе основного форварда ведет борьбу за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. В преддверии поединка с "Севильей" Артем имел на своем счету 11 голов, однако не забивал в чемпионате с 21 декабря 2023 года.

В поединке против "Севильи" Довбик впервые за месяц вышел в стартовом составе команды вместе с Виктором Цыганковым. В первом тайме встречи против "нервионцев" Артем сначала сравнял счет на 13-й минуте, а на 15-й и 19-й минутах забил еще дважды, суммарно потратив на три гола 6 минут и 33 секунды.

Благодаря трем голам в ворота "Севильи" Довбик помог "Жирони" одержать победу со счетом 5:1 — еще два гола забили Виктор Цыганков и Кристиан Стуани. Кроме того, Артем в этом матче установил несколько достижений.

Что означает хет-трик Довбика в ворота "Севильи"

Артем Довбик забил три гола до 18:53 минуты матча и стал первым футболистом с 10 апреля 1960 в чемпионате Испании, которому понадобилось для хет-трика столько времени.

Довбик стал первым за почти 15 лет украинским футболистом, забившим трижды в матче ведущего чемпионата Европы. В последний раз это делал Андрей Воронин, который 7 марта 2009 года сделал хет-трик за "Герту" в матче Бундеслиги против "Энерги".

Довбик стал четвертым футболистом в чемпионате Испании, забившим три гола в первые 20 минут матча. Перед украинцем это удалось Кике Сетьену (1984 год), Криштиану Роналду (2015) и Хоакину Санчесу (2019).

Артем Довбык (14 голов) обошел Андрея Ярмоленко (11 голов) в рейтинге самых результативных украинцев в ведущих чемпионатах Европы. Форвард "Жироны" вышел в этом зачете на пятое место.