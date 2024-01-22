Українець Довбик зробив феєричний хет-трик у Чемпіонаті Іспанії — відео
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Українець Довбик зробив феєричний хет-трик у Чемпіонаті Іспанії — відео

Довбик
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український футболіст Артем Довбик забив три голи за декілька хвилин у Чемпіонаті Іспанії.

Як Довбик оформив хет-трик

Форвард "Жирони" Артем Довбик оформив історичний хет-трик у матчі Ла Ліги. Українець забив три голи у ворота "Севільї" у поєдинку 21-го туру чемпіонату Іспанії.

У першому сезоні за "Жирону" Довбик у статусі основного форварда веде боротьбу за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. Напередодні поєдинку з "Севільєю" Артем мав на своєму рахунку 11 голів, однак не забивав у чемпіонаті з 21 грудня 2023 року.

У поєдинку проти "Севільї" Довбик вперше за місяць вийшов у стартовому складі команди разом з Віктором Циганковим. У першому таймі зустрічі проти "нервіонців" Артем спочатку зрівняв рахунок на 13-й хвилині, а на 15-й та 19-й хвилинах забив ще двічі, сумарно витративши на три голи 6 хвилин та 33 секунди.

Завдяки трьом голам у ворота "Севільї" Довбик допоміг "Жироні" здобути перемогу з рахунком 5:1 — ще два голи забили Віктор Циганков та Крістіан Стуані. Окрім цього, Артем у цьому матчі встановив кілька досягнень.

Що означає хет-трик Довбика у ворота "Севільї"

Артем Довбик забив три голи до 18:53 хвилини матчу та став першим футболістом з 10 квітня 1960 року у чемпіонаті Іспанії, якому знадобилося для хет-трику стільки часу.

Довбик став першим за майже 15 років українським футболістом, який забив тричі у матчі провідного чемпіонату Європи. Востаннє це робив Андрій Воронін, який 7 березня 2009 року зробив хет-трик за "Герту" у матчі Бундесліги проти "Енергі".

Довбик став четвертим футболістом у чемпіонаті Іспанії, який забив три голи у перші 20 хвилин матчу. Перед українцем це вдалося Кіке Сетьєну (1984 рік), Кріштіану Роналду (2015) та Хоакіну Санчесу (2019).

Артем Довбик (14 голів) обійшов Андрія Ярмоленка (11 голів) у рейтингу найрезультативніших українців у провідних чемпіонатах Європи. Форвард "Жирони" вийшов у цьому заліку на п'яте місце.

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