Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка у топ-5 лігах — що відомо

Артем Довбик став першим українцем за 18 років, який забив більше 15 голів у сезоні в топ-5 європейських лігах. Востаннє таке вдавалося Андрію Шевченку.
Довбик повторив досягнення Шевченка
Форвард "Жирони" Артем Довбик проводить свій найкращий сезон за кордоном. Він вже забив 16 голів у 28 матчах за "Жирону" в Ла Лізі.
31 березня Довбик оформив дубль у поєдинку 30-го туру чемпіонату проти "Бетіса" (3:2), перервавши безгольову серію в Іспанії, яка тривала 8 матчів.
Таким чином українець зрівнявся з Джудом Беллінгемом з "Реала" та Анте Будіміром з "Осасуни" у бомбардирській гонці Ла Ліги. Всі вони забили по 16 голів.
Статистичний портал Opta повідомляє, що Довбик є першим українцем, що забив 15+ голів у сезоні в топ-5 європейських лігах з часу Андрія Шевченка — він у сезоні 2005/06 забив 19 м'ячів за "Мілан" у Серії А.
Нагадаємо, що для Шевченка особистим рекордом є 24 голи в межах серії А — він тричі діставася цієї позначки. Також українець двічі ставав найкращим бомбардиром італійського чемпіонату — у сезонах 1999/2000 та 2003/04.
Для Довбика найрезультативнішим сезоном був сезон-2022/23, що він провів у складі "Дніпра-1", забивши 29 голів.
Найрезультативніші українці у європейських чемпіонатах
Андрій Шевченко (Серія А, АПЛ) — 136 голів
Андрій Воронін (Бундесліга, АПЛ) — 53
Руслан Маліновський (Серія А, Ліга 1) — 27
Олександр Заваров (Серія А, Ліга 1) — 17
Артем Довбик (Ла Ліга) — 16
Андрій Ярмоленко (Бундесліга, АПЛ) — 11
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