Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка у топ-5 лігах — що відомо

Артем Довбик став першим українцем за 18 років, який забив більше 15 голів у сезоні в топ-5 європейських лігах. Востаннє таке вдавалося Андрію Шевченку.

Довбик повторив досягнення Шевченка

Форвард "Жирони" Артем Довбик проводить свій найкращий сезон за кордоном. Він вже забив 16 голів у 28 матчах за "Жирону" в Ла Лізі.

31 березня Довбик оформив дубль у поєдинку 30-го туру чемпіонату проти "Бетіса" (3:2), перервавши безгольову серію в Іспанії, яка тривала 8 матчів.

Таким чином українець зрівнявся з Джудом Беллінгемом з "Реала" та Анте Будіміром з "Осасуни" у бомбардирській гонці Ла Ліги. Всі вони забили по 16 голів.

Статистичний портал Opta повідомляє, що Довбик є першим українцем, що забив 15+ голів у сезоні в топ-5 європейських лігах з часу Андрія Шевченка — він у сезоні 2005/06 забив 19 м'ячів за "Мілан" у Серії А.

15 - Artem Dovbyk 🇺🇦 (16 with Girona in LaLiga this season) is the first Ukranian player to score 15+ goals in a single season in top five European leagues since Andriy Shevchenko in Serie A 🇮🇹 with AC Milan in 2005/06 season (19). Reference. pic.twitter.com/cpqrZpmNlY — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2024

Нагадаємо, що для Шевченка особистим рекордом є 24 голи в межах серії А — він тричі діставася цієї позначки. Також українець двічі ставав найкращим бомбардиром італійського чемпіонату — у сезонах 1999/2000 та 2003/04.

Для Довбика найрезультативнішим сезоном був сезон-2022/23, що він провів у складі "Дніпра-1", забивши 29 голів.

Найрезультативніші українці у європейських чемпіонатах