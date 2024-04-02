Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка у топ-5 лігах — що відомо
Категорія
Спорт
Дата публікації

Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка у топ-5 лігах — що відомо

Артем Довбик
Джерело:  Суспільне. Спорт

Артем Довбик став першим українцем за 18 років, який забив більше 15 голів у сезоні в топ-5 європейських лігах.  Востаннє таке вдавалося Андрію Шевченку.

Довбик повторив досягнення Шевченка

Форвард "Жирони" Артем Довбик проводить свій найкращий сезон за кордоном. Він вже забив 16 голів у 28 матчах за "Жирону" в Ла Лізі.

31 березня Довбик оформив дубль у поєдинку 30-го туру чемпіонату проти "Бетіса" (3:2), перервавши безгольову серію в Іспанії, яка тривала 8 матчів.

Таким чином українець зрівнявся з Джудом Беллінгемом з "Реала" та Анте Будіміром з "Осасуни" у бомбардирській гонці Ла Ліги. Всі вони забили по 16 голів.

Статистичний портал Opta повідомляє, що Довбик є першим українцем, що забив 15+ голів у сезоні в топ-5 європейських лігах з часу Андрія Шевченка — він у сезоні 2005/06 забив 19 м'ячів за "Мілан" у Серії А.

Нагадаємо, що для Шевченка особистим рекордом є 24 голи в межах серії А — він тричі діставася цієї позначки. Також українець двічі ставав найкращим бомбардиром італійського чемпіонату — у сезонах 1999/2000 та 2003/04.

Для Довбика найрезультативнішим сезоном був сезон-2022/23, що він провів у складі "Дніпра-1", забивши 29 голів.

Найрезультативніші українці у європейських чемпіонатах

  1. Андрій Шевченко (Серія А, АПЛ) — 136 голів

  2. Андрій Воронін (Бундесліга, АПЛ) — 53

  3. Руслан Маліновський (Серія А, Ліга 1) — 27

  4. Олександр Заваров (Серія А, Ліга 1) — 17

  5. Артем Довбик (Ла Ліга) — 16

  6. Андрій Ярмоленко (Бундесліга, АПЛ) — 11

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Артем Довбик відзначився першим дублем за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії — відео
Артем Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Довбик зробив феєричний хет-трик у Чемпіонаті Іспанії — відео
Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Артем Довбик може перейти до одного з топ-клубів Бундесліги
Артем Довбик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?