Артем Довбик може перейти до одного з топ-клубів Бундесліги
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Спорт
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Артем Довбик може перейти до одного з топ-клубів Бундесліги

Артем Довбик
Джерело:  24 канал

Українським футболістом Артемом Довбиком, який наразі виступає у складі іспанської “Жирони”, зацікався один з провідних клубів німецької футбольної ліги. 

Що відомо про інтерес до Довбика з боку провідних європейських клубів

Зазначається, що за грою Довбика уважно слідкує німецький “Лейпциг”.

Підкреслюється, що під час виступів на півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 у Боснії і Герцеговині Довбик спробує перервати паузу у власній естафеті голів.

Лейпциг вивчає Довбика, у якому бачить потенційну заміну своїм лідерам Лої Опенді та Беньяміну Шешко, яких сватають в інші європейські клуби.

До цього повідомлялось, що Довбиком також цікавляться такі провідні європейські клуби, як Челсі, Вест Гем, Арсенал та Ньюкасл.

Також Артем потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетіко та Реала.

Президент останнього Флорентіно Перес особисто стежив за грою Довбика в очній зустрічі Реала проти Жирони.

Перші згадки про інтерес лондонського Арсенала до Довбика з'явились ще у 2023-му році, але тоді все залишилось на рівні слів.

Що відомо про успіхи Довбика у складі “Жирони”

Натомість у Жироні хочуть зберегти одного зі своїх лідерів. Головний тренер "червоно-білих" Мічел Санчес доволі спокійно реагує на "гольову засуху" Довбика.

Востаннє Довбик забивав ще у січні 2024-го року, коли оформив хет-трик у ворота Севільї (5:1). Після чого Артем більше не відзначався результативними ударами.

У поточному сезоні-2023/2024 у футболці Жирони український форвард провів вже 30 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 7 результатних передач.

Наразі Жирона переживає певний спад у виступах.

Клуб Довбика та Віктора Циганкова опустилась на 3-тю позицію Ла Ліги, пропустивши повз себе Барселону.

Після 29-ти турів у жирондинців 62 бали. До лідера сезону Реала відставання вже рівно у 10 очок, а до другої Барселони — у 2 пункти.

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