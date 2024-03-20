Украинским футболистом Артемом Довбиком, выступающим в составе испанской "Жироны", заинтересовался один из ведущих клубов немецкой футбольной лиги.

Что известно об интересе Довбика со стороны ведущих европейских клубов

Отмечается, что за игрой Довбика внимательно следит немецкий Лейпциг.

Подчеркивается, что во время выступлений на полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 в Боснии и Герцеговине Довбик попытается прервать паузу в собственной головной эстафете.

Лейпциг изучает Довбика, в котором видит потенциальную замену своим лидерам Лои Опенди и Беньямину Шешко, которых сватают в другие европейские клубы.

До этого сообщалось, что Довбиком также интересуются такие ведущие европейские клубы как Челси, Вест Гэм, Арсенал и Ньюкасл.

Также Артём попал в сферу интересов мадридского Атлетико и Реала.

Президент последнего Флорентино Перес лично следил за игрой Довбика в очной встрече Реала против Жироны.

Первые упоминания об интересе лондонского Арсенала к Довбику появились еще в 2023 году, но тогда все осталось на уровне слов.

Что известно об успехах Довбика в составе Жироны

В Жироне хотят сохранить одного из своих лидеров. Главный тренер "красно-белых" Мичел Санчес достаточно спокойно реагирует на "голевую засуху" Довбика.

В последний раз Довбик забивал еще в январе 2024 года, когда оформил хет-трик в ворота Севилье (5:1). После чего Артем больше не отличался результативными ударами.

В текущем сезоне 2023/2024 в футболке Жироны украинский форвард провел уже 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 результатных передач.

Жирона переживает определенный спад в выступлениях.

Клуб Довбика и Виктора Цыганкова опустилась на 3-ю позицию Ла Лиги, пропустив мимо Барселону.

После 29 туров у жирондинцев 62 балла. До лидера сезона Реала отставание уже ровно в 10 очков, а ко второй Барселоне - в 2 пункта.