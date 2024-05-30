Зараз окупанти втрачають на цьому напрямку багато техніки, й частково перерізані логістичні маршрути, якими ворог намагався проводити постачання зброї та боєприпасів своїм штурмовим групам. Наші захисники роблять все можливе для того, щоб ворог зазнавав великих втрат, і щоб у нього було менше боєкомплектів, зброї. Прикладаються всі зусилля, щоб ворожа армія, групи піхоти не були забезпечені в достатній кількості боєприпасами, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”.