За словами речника командування ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, попри складну ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині, українські військові вже частково перерізали логістичні маршрути окупаційної армії РФ.
Що відбувається у зонах бойових дій на Харківщині
Волошин зазначив, що ситуація у Харківській області залишається складною, проте контрольованою українськими військовими.
Просування окупаційної армії РФ у глиб території зупинено.
При цьому українські військові вже частково перерізали логістичні шляхи російських окупантів.
Що відомо про поточні втрати армії РФ на Харківщині
Волошин додав, що протягом минулої доби українськими військовими у Харківській області було ліквідовано 150 російських загарбників.
З техніки ворог втратив:
танк,
9 артсистем,
20 автівок,
3 одиниці спецтехніки.
Окрім цього українські військові знищили 9 ворожих окопів і бліндажів з особовим складом.
За його словами, попри значні втрати, окупаційна армія РФ не відмовляється від продовження атак.
Волошин зазначив, що ворог намагається маневрувати, перекидати додаткові сили з інших ділянок фронту.
Зокрема, у якості допоміжних сил окупанти використовують 44-й та 11-й армійські корпуси.
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