ЗСУ поступово перерізають логістику армії РФ на Харківшині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ поступово перерізають логістику армії РФ на Харківшині

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника командування ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, попри складну ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині, українські військові вже частково перерізали логістичні маршрути окупаційної армії РФ. 

Що відбувається у зонах бойових дій на Харківщині

Волошин зазначив, що ситуація у Харківській області залишається складною, проте контрольованою українськими військовими.

Просування окупаційної армії РФ у глиб території зупинено.

При цьому українські військові вже частково перерізали логістичні шляхи російських окупантів.

Зараз окупанти втрачають на цьому напрямку багато техніки, й частково перерізані логістичні маршрути, якими ворог намагався проводити постачання зброї та боєприпасів своїм штурмовим групам. Наші захисники роблять все можливе для того, щоб ворог зазнавав великих втрат, і щоб у нього було менше боєкомплектів, зброї. Прикладаються всі зусилля, щоб ворожа армія, групи піхоти не були забезпечені в достатній кількості боєприпасами, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”.

Що відомо про поточні втрати армії РФ на Харківщині

Волошин додав, що протягом минулої доби українськими військовими у Харківській області було ліквідовано 150 російських загарбників.

З техніки ворог втратив:

  • танк,

  • 9 артсистем,

  • 20 автівок,

  • 3 одиниці спецтехніки.

Окрім цього українські військові знищили 9 ворожих окопів і бліндажів з особовим складом.

За його словами, попри значні втрати, окупаційна армія РФ не відмовляється від продовження атак.

Волошин зазначив, що ворог намагається маневрувати, перекидати додаткові сили з інших ділянок фронту.

Зокрема, у якості допоміжних сил окупанти використовують 44-й та 11-й армійські корпуси.

Однак цього всього їм не вистачає для прориву нашої оборони та ведення бойових дій. Є ймовірна інформація, що також він залучатиме підрозділи Тихоокеанського флоту Росії, які будуть розміщені саме на тому відрізку, поблизу прикордоння, — наголосив речник ОСУВ “Хортиця”.

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