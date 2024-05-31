Армія РФ за наказом диктатора Володимира Путіна активно готується до другої фази наступу на Харківщині, а також уже перекидає підкріплення.

Росіяни не відмовляються від наміру щодо захоплення Харківської області

До такого висновку дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни.

Вони звертають увагу на те, що підкріплення для російських загарбників на Харківщині є доказом того, що вони активно добиваються відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області.

Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині.

30 травня офіційно стало відомо, що армія РФ перекидає підрозділи, додаткові полки і бригади з інших ділянок лінії фронту та з полігонів до Стрілеча-Липці (на північ від м. Харкова) і Вовчанськ (на північний схід від м. Харкова).

Як заявив нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, російські окупанти наразі не мають достатньо сил на півночі регіону, щоб провести повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.

Ситуація на Харківщині — останні подробиці

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, наразі армія РФ швидко перекидає резерви на Липцівський і Вовчанський напрямки.

Це ворог робить для того, щоб залучити і закріпити якомога більше українських сил на півночі Харківщини та зберегти нинішній темп наступальних дій на вказаній ділянці фронту.

Синєгубов також звертає увагу на те, що російські загарбники досі не сконцентрували "ударне угруповання" біля Золочівської громади Харківської області (на північний захід від Харкова).