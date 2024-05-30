ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі

Уночі 30 травня Збройні сили України завдали успішного удару по Керченській поромній переправі, що знаходиться в окупованому Криму. Для цього українські захисники використали американські далекобійні ракети ATACMS.

Удар по Керченській поромній переправі — що відомо

Цю інформацію офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

Він звертає увагу на те, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО — “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”.

Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників, — мовиться у заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

Один із них сів на мілину та заблокував роботу всієї Керченської переправи. Логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.

Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам’ятати: Крим — це Україна. Разом переможемо! Слава Україні! — підсумовує Генштаб ЗСУ. Поширити

Втрати армії РФ на фронті станом на 30 травня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:

особового складу — 506260 (+1160) осіб ліквідовано;

танків — 7710 (+10) од;

бойових броньованих машин — 14913 (+22) од.;

артилерійських систем — 13101 (+35) од.;

РСЗВ — 1088 (+1) од.;

засоби ППО — 815 од.;

літаків — 357 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10532 (+22) од.;

крилатих ракет — 2222 од.;

кораблів/катерів — 27 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17849 (+53) од.;

спеціальної техніки — 2153 (+11) од.