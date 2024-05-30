ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі

Уночі 30 травня Збройні сили України завдали успішного удару по Керченській поромній переправі, що знаходиться в окупованому Криму. Для цього українські захисники використали американські далекобійні ракети ATACMS.
Удар по Керченській поромній переправі — що відомо
Цю інформацію офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.
Він звертає увагу на те, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО — “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”.
Окрім того, наголошується, що два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.
Один із них сів на мілину та заблокував роботу всієї Керченської переправи. Логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.
Втрати армії РФ на фронті станом на 30 травня
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:
особового складу — 506260 (+1160) осіб ліквідовано;
танків — 7710 (+10) од;
бойових броньованих машин — 14913 (+22) од.;
артилерійських систем — 13101 (+35) од.;
РСЗВ — 1088 (+1) од.;
засоби ППО — 815 од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10532 (+22) од.;
крилатих ракет — 2222 од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17849 (+53) од.;
спеціальної техніки — 2153 (+11) од.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-