Що відомо про протидію ЗСУ глушінню дронів армією РФ

За інформацією видання, українські спецпризначенці розробили пакет програмного забезпечення Eagle Eyes для захисту дронів від впливу РЕБ окупаційної армії РФ.

Зазначається, що за допомогою цього програмного забезпечення дрони українських військових тепер можуть орієнтуватись виключно на машинний зір.

Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програма порівнює відеозображення місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, зібраних раніше літаками-розвідниками, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Це дозволяє дронам продовжувати виконувати бойові завдання навіть в умовах глушіння ворожими РЕБ.

Як тепер здатні діяти дрони ЗСУ із новим пакетом програмного забезпечення

Пакет програмного забезпечення Eagle Eyes може виявляти наземні цілі, зокрема, танки, БТР, пускові ракетні установки та гелікоптери.

Дрон може випускати бомби або заходити у піке без команди оператора.

Журналісти видання із посиланням на українського військового зазначають, що Eagle Eyes спрямована в першу чергу на ураження ворожих систем РЕБ, а модернізація дозволить спрямовувати її на ЗРК С-400.

Eagle Eyes досить дешевий спосіб протидіяти дронам-камікадзе, він широко використовується, — підкреслив командир підрозділу "Білий орел" Валерій Боровик. Поширити

За його словами, система з радіусом дії близько 60 кілометрів також спрямовує безпілотні літальні апарати, які завдають ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії.