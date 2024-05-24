Засоби РЕБ РФ впливають на бойову ефективність деякого наданого Україні озброєння США

Багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не працювали через глушіння Росією сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.

Росія глушить високотехнологічне озброєння США на полі бою в Україні

За словами високопоставлених українських військових, створювані Росією перешкоди системам наведення сучасної західної зброї, включаючи артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням і артилерійську ракетну систему HIMARS, підірвали спроможність України захищати свою територію.

Про це повідомляє The Washington Post.

Рівень успіху розроблених США снарядів Excalibur, наприклад, різко впав протягом кількох місяців — до менш ніж 10 відсотків уражень цілей.

Документи, отримані The Washington Post, включають раніше невідомі подробиці про те, якою мірою російське глушіння завадило західній зброї.

Технологія Excalibur в існуючих версіях втратила свій потенціал, — йдеться в оцінках.

Також зазначається, що бойовий досвід в Україні спростував репутацію Excalibur як зброї "один постріл — одна ціль", принаймні доки Пентагон і американські виробники не вирішать цю проблему.

За словами українських чиновників, шість місяців тому, після того, як українці повідомили про проблему, Вашингтон просто припинив постачання снарядів Excalibur через високий відсоток відмов. Поширити

Військове командування України підготувало звіти з осені 2023 року по квітень 2024 року та передало їх США, сподіваючись розробити рішення та відкрити прямий контакт із виробниками зброї. В інтерв’ю українські посадовці описували занадто бюрократичний процес, який, на їхню думку, ускладнив шлях до терміново необхідних коригувань для вдосконалення несправної зброї.

Як зазначив високопоставлений чиновник Міноборони США, Пентагон передбачав, що деякі високоточні боєприпаси будуть знищені російською радіоелектронною боротьбою, і працював з Україною, щоб відточити тактику та методи.

Росія продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби. Ми продовжуємо розвиватися та переконатися, що Україна має можливості, необхідні для ефективності.

Перешкоди для авіації від дій РФ

За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів.

Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінкі до міста Тарту в Естонії, були змушені повернутися в аеропорт вильоту через такі перешкоди. Поширити

Високопосадовець у розмові з FT припустив, що Росія може глушити GPS-сигнали, щоб захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

У березні видання The Times повідомило, що Росія могла заглушити GPS-сигнал літакові Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на якому міністр оборони Ґрант Шаппс повертався з Польщі на батьківщину.

За даними журналістів, сигнал GPS був відсутній приблизно 30 хвилин, коли літак Dassault 900LX Falcon пролітав над Балтійським морем біля Калінінградської області.