Средства РЭБ РФ влияют на боевую эффективность некоторого предоставленного Украине вооружения США

Многие американские боеприпасы со спутниковым наведением в Украине не работали из-за глушения Россией сигналов GPS. Это вынудило ВСУ прекратить использование определенных типов западного вооружения после того, как уровень их эффективности резко упал.

Россия глушит высокотехнологичное вооружение США на поле боя в Украине

По словам высокопоставленных украинских военных, создаваемые Россией препятствия системам наведения современного западного оружия, включая артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и артиллерийскую ракетную систему HIMARS, взорвали способность Украины защищать свою территорию.

Об этом сообщает The Washington Post.

Уровень успеха разработанных США снарядов Excalibur, например, резко упал в течение нескольких месяцев — до менее 10 процентов поражений целей.

Документы, полученные The Washington Post, включают в себя ранее неизвестные подробности о том, в какой степени российское глушение помешало западному оружию.

Технология Excalibur в существующих версиях потеряла свой потенциал, говорится в оценках.

Также отмечается, что боевой опыт в Украине опроверг репутацию Excalibur как оружия "один выстрел — одна цель", по крайней мере, пока Пентагон и американские производители не решат эту проблему.

По словам украинских чиновников, шесть месяцев назад, после того как украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон просто прекратил поставки снарядов Excalibur из-за высокого процента отказов. Поделиться

Военное командование Украины подготовило отчеты с осени 2023 по апрель 2024 и передало их США, надеясь разработать решение и открыть прямой контакт с производителями оружия. В интервью украинские чиновники описывали слишком бюрократический процесс, который, по их мнению, усложнил путь к срочно необходимым корректировкам для усовершенствования неисправного оружия.

Как отметил высокопоставленный чиновник Минобороны США, Пентагон предполагал, что некоторые высокоточные боеприпасы будут уничтожены российской радиоэлектронной борьбой и работал с Украиной, чтобы отточить тактику и методы.

Россия продолжает расширять использование радиоэлектронной борьбы. Мы продолжаем развиваться и убедиться, что у Украины есть возможности, необходимые для эффективности.

Помехи для авиации от действий РФ

По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за препятствий GPS пострадали десятки тысяч гражданских авиарейсов.

В частности, 25 и 26 апреля два самолета авиакомпании Finnair, следовавших из Хельсинки в Тарту в Эстонии, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за таких препятствий. Поделиться

Высокопоставленный чиновник в разговоре с FT предположил, что Россия может глушить GPS-сигналы, чтобы защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников.

В марте издание The Times сообщило, что Россия могла заглушить GPS-сигнал самолету Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши на родину.

По данным журналистов, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем возле Калининградской области.