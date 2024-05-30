ВСУ нашли способ защитить дроны от российских средств РЭБ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нашли способ защитить дроны от российских средств РЭБ

Военный ВСУ с БпЛА
Читати українською
Источник:  The Economist

Украинские военные нашли способ противодействия глушению собственных БПЛА со стороны РЭБ оккупационной армии РФ.

Что известно о противодействии ВСУ глушению дронов армией РФ

По информации издания, украинские спецназовцы разработали пакет программного обеспечения Eagle Eyes для защиты дронов от влияния РЭБ оккупационной армии РФ.

С помощью этого программного обеспечения дроны украинских военных теперь могут ориентироваться исключительно на машинное зрение.

Используя алгоритмы искусственного интеллекта, программа сравнивает видеоизображение местности в реальном времени с бортовой картой, сшитой из фотографий и видео, собранных ранее самолетами-разведчиками, отмечается в материале издания.

Это позволяет дронам продолжать выполнять боевые задания даже в условиях глушения враждебными РЭБ.

Как теперь способны действовать дроны ВСУ с новым пакетом программного обеспечения

Пакет программного обеспечения Eagle Eyes может обнаруживать наземные цели, в частности танки, БТР, пусковые ракетные установки и вертолеты.

Дрон может выпускать бомбы или заходить в пике без команды оператора.

Журналисты издания со ссылкой на украинского военного отмечают, что Eagle Eyes направлена в первую очередь на поражение враждебных систем РЭБ, а модернизация позволит направлять ее на ЗРК С-400.

Eagle Eyes достаточно дешевый способ противодействовать дронам-камикадзе, он широко используется, — подчеркнул командир подразделения "Белый орел" Валерий Боровик.

По его словам, система с радиусом действия около 60 километров также направляет беспилотные летательные аппараты, наносящие удары по энергетической инфраструктуре в России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 2 станции РЭБ армии РФ на юге Украины
ОК "Юг"
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ получат 2 тыс украинских систем РЭБ ближнего действия
Михаил Федоров
РЭБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Средства РЭБ РФ влияют на боевую эффективность некоторого предоставленного Украине вооружения США
Эскалибур

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?