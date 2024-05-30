Украинские военные нашли способ противодействия глушению собственных БПЛА со стороны РЭБ оккупационной армии РФ.
Что известно о противодействии ВСУ глушению дронов армией РФ
По информации издания, украинские спецназовцы разработали пакет программного обеспечения Eagle Eyes для защиты дронов от влияния РЭБ оккупационной армии РФ.
С помощью этого программного обеспечения дроны украинских военных теперь могут ориентироваться исключительно на машинное зрение.
Это позволяет дронам продолжать выполнять боевые задания даже в условиях глушения враждебными РЭБ.
Как теперь способны действовать дроны ВСУ с новым пакетом программного обеспечения
Пакет программного обеспечения Eagle Eyes может обнаруживать наземные цели, в частности танки, БТР, пусковые ракетные установки и вертолеты.
Дрон может выпускать бомбы или заходить в пике без команды оператора.
Журналисты издания со ссылкой на украинского военного отмечают, что Eagle Eyes направлена в первую очередь на поражение враждебных систем РЭБ, а модернизация позволит направлять ее на ЗРК С-400.
По его словам, система с радиусом действия около 60 километров также направляет беспилотные летательные аппараты, наносящие удары по энергетической инфраструктуре в России.
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