Что известно о противодействии ВСУ глушению дронов армией РФ

По информации издания, украинские спецназовцы разработали пакет программного обеспечения Eagle Eyes для защиты дронов от влияния РЭБ оккупационной армии РФ.

С помощью этого программного обеспечения дроны украинских военных теперь могут ориентироваться исключительно на машинное зрение.

Используя алгоритмы искусственного интеллекта, программа сравнивает видеоизображение местности в реальном времени с бортовой картой, сшитой из фотографий и видео, собранных ранее самолетами-разведчиками, отмечается в материале издания. Поделиться

Это позволяет дронам продолжать выполнять боевые задания даже в условиях глушения враждебными РЭБ.

Как теперь способны действовать дроны ВСУ с новым пакетом программного обеспечения

Пакет программного обеспечения Eagle Eyes может обнаруживать наземные цели, в частности танки, БТР, пусковые ракетные установки и вертолеты.

Дрон может выпускать бомбы или заходить в пике без команды оператора.

Журналисты издания со ссылкой на украинского военного отмечают, что Eagle Eyes направлена в первую очередь на поражение враждебных систем РЭБ, а модернизация позволит направлять ее на ЗРК С-400.

Eagle Eyes достаточно дешевый способ противодействовать дронам-камикадзе, он широко используется, — подчеркнул командир подразделения "Белый орел" Валерий Боровик. Поделиться

По его словам, система с радиусом действия около 60 километров также направляет беспилотные летательные аппараты, наносящие удары по энергетической инфраструктуре в России.