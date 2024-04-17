ВСУ получат 2 тыс украинских систем РЭБ ближнего действия

Большую часть закупленных станций РЭС Генштаб уже распределил и передал военным Сил обороны Украины на самые горячие участки фронта.
В ВСУ появились системы РЭБ ближнего действия
Силам обороны передадут на фронт две тысячи единиц радиоэлектронной борьбы ближнего действия, созданные украинскими разработчиками.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, РЭБ ближнего действия, в частности, "окопный", точечно защищает военных и их позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации. Он глушит российские FPV-дроны, дроны-сбрасыватели и дроны-разведчики. Это десятки тысяч сохранившихся жизней и единиц техники.
Он также отметил, что до полномасштабной войны в Украине не было никакой разработки РЭБ ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1, эта сфера начала развиваться, и уже сегодня есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта.
Большую часть закупленного РЭБа Генштаб уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта. Далее будем контрактовать новые партии. Наша стратегическая задача — чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, нуждающаяся в защите РЭБ, его получила. А целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных.
Развитие украинского ВПК: что известно
Министерство обороны Украины представило отечественный реактивный ударный беспилотник "Летучая мышь" Е620 — реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели.
Президент Владимир Зеленский провел совещание по нашей ракетной программе.
Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты.
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