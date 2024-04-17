ВСУ получат 2 тыс украинских систем РЭБ ближнего действия

В ВСУ появились системы РЭБ ближнего действия

Силам обороны передадут на фронт две тысячи единиц радиоэлектронной борьбы ближнего действия, созданные украинскими разработчиками.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Передаем на фронт две тысячи единиц РЭБ ближнего действия, созданные украинскими разработчиками — участниками кластера Brave1. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

По словам Федорова, РЭБ ближнего действия, в частности, "окопный", точечно защищает военных и их позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации. Он глушит российские FPV-дроны, дроны-сбрасыватели и дроны-разведчики. Это десятки тысяч сохранившихся жизней и единиц техники.

Он также отметил, что до полномасштабной войны в Украине не было никакой разработки РЭБ ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1, эта сфера начала развиваться, и уже сегодня есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта.

Большую часть закупленного РЭБа Генштаб уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта. Далее будем контрактовать новые партии. Наша стратегическая задача — чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, нуждающаяся в защите РЭБ, его получила. А целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных.

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