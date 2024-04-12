Украина будет покупать станции РЭБ для защиты критической инфраструктуры

В Украине закупят РЭБ для критической инфраструктуры

Кабмин принял соответствующее решение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Он рассказал, что власти фокусируются на трех направлениях в сфере энергетики на фоне постоянных российских атак:

быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения;

децентрализация энергосистемы (в Украине уже установлено 120 мини-ТЭЦ);

усиление ПВО.

Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Также, по словам Шмыгаля, правительство выделило еще 3,88 млрд грн на фортификации, 2,5 млрд грн на строительство и обустройство укрытий на этот год. При этом в бюджете предусмотрено более 40 млрд грн на поддержку и восстановление экономики страны.

Удары РФ по энергообъектам Украины

С марта 2024 года российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Их целями чаще всего становятся объекты энергетической инфраструктуры.

Как отмечал недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко, последние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре вызвали гораздо больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

Последний обстрел произошел 11 апреля. В результате атаки разрушена Трипольская ТЭС, а также повреждены несколько энергетических объектов в Харьковской области.