Україна купуватиме станції РЕБ для захисту критичної інфраструктури

В Україні закуплять РЕБ для критичної інфраструктури

Кабмін ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він розповів, що влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських атак:

швидкі ремонти та відновлення об'єктів генерації та розподілу;

децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ);

посилення ППО.

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Також, за словами Шмигаля, уряд виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації, 2,5 млрд грн на будівництво та облаштування укриттів на цей рік. При цьому в бюджеті передбачено понад 40 млрд грн на підтримку та відновлення економіки країни.

Удари РФ по енергооб'єктах України

З березня 2024 року російські окупанти посилили обстріли України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як зазначав нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко, останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали набагато більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.

Останній обстріл стався 11 квітня. Внаслідок атаки зруйновано Трипільську ТЕС, а також пошкоджено кілька енергетичних об'єктів у Харківській області.