ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе

Генштаб ВСУ
ATACMS
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Ночью 30 мая Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по Керченской паромной переправе, которая находится в оккупированном Крыму. Для этого украинские защитники использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Удар по Керченской паромной переправе — что известно

Эту информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ.

Он обращает внимание на то, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО — "Панцирь", "Тор", "Триумф".

Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков, — сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что были подбиты два парома, осуществлявших железнодорожные и автомобильные перевозки.

Один из них сел на мель и заблокировал работу всей Керченской переправы. Логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

Благодаря успешной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика окупантов на полуострове существенно подорвана. Враг должен помнить: Крым — это Украина. Вместе победим! Слава Украине! — заключает Генштаб ВСУ.

Потери армии РФ на фронте по состоянию на 30 мая

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили :

  • личного состава — 506260 (+1160) человек ликвидировано;

  • танков — 7710 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 14913 (+22) ед;

  • артиллерийских систем — 13101 (+35) ед;

  • РСЗО — 1088 (+1) ед;

  • средства ПВО — 815 ед.;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10532 (+22) ед;

  • крылатых ракет — 2222 ед;

  • кораблей/катеров — 27 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17849 (+53) ед;

специальной техники — 2153 (+11) ед.

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