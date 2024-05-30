ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе

Ночью 30 мая Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по Керченской паромной переправе, которая находится в оккупированном Крыму. Для этого украинские защитники использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Удар по Керченской паромной переправе — что известно
Эту информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ.
Он обращает внимание на то, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО — "Панцирь", "Тор", "Триумф".
Кроме того, указано, что были подбиты два парома, осуществлявших железнодорожные и автомобильные перевозки.
Один из них сел на мель и заблокировал работу всей Керченской переправы. Логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.
Потери армии РФ на фронте по состоянию на 30 мая
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили :
личного состава — 506260 (+1160) человек ликвидировано;
танков — 7710 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 14913 (+22) ед;
артиллерийских систем — 13101 (+35) ед;
РСЗО — 1088 (+1) ед;
средства ПВО — 815 ед.;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10532 (+22) ед;
крылатых ракет — 2222 ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17849 (+53) ед;
специальной техники — 2153 (+11) ед.
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