Силы ПВО в Днепропетровской области сбили две ракеты РФ

Военные воздушного командования "Восход" сбили две вражеские ракеты над Днепропетровской областью.
Главные тезисы
- Избиение вражеских ракет РФ подтвердили в воздушном командовании "Восток".
- Наличие эффективной системы ПВО важно для обеспечения безопасности и защиты страны от возможных угроз.
- Президент Владимир Зеленский призывает к усилению защиты Украины с помощью современных систем ПВО, в частности, систем Patriot.
- Украина доказала способность отстоять свою территорию и отбивать атаки врага.
Силы ПВО сбили в Днепре российские авиационные ракеты Х-59
11 июня была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации вблизи пусковых рубежей. Речь идет о самолете Су-34/35. Он является носителем авиационных ракет Х-59.
Опасность объявляли для двух областей – Днепропетровской и Запорожской.
В 14:19 в Днепре раздался сильный взрыв. Горожане услышали его прямо во время воздушной тревоги.
После взрыва в небо поднялся столб дыма.
Избиение вражеских ракет РФ подтвердили в воздушном командовании "Восток".
Зеленский назвал необходимое количество систем Patriot для полноценной защиты Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на проходящей в Берлине Конференции по восстановлению Украины отметил, что украинцы доказали, что они способны "выбивать оккупанта" с украинской земли и достигать необходимых побед.
Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить возможности терроризировать Украину. По его словам, без этого "у Путина не будет подлинного интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все…".
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