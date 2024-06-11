Силы ПВО в Днепропетровской области сбили две ракеты РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО в Днепропетровской области сбили две ракеты РФ

Воздушное командование Восток
ПВО
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Военные воздушного командования "Восход" сбили две вражеские ракеты над Днепропетровской областью.

Главные тезисы

  • Избиение вражеских ракет РФ подтвердили в воздушном командовании "Восток".
  • Наличие эффективной системы ПВО важно для обеспечения безопасности и защиты страны от возможных угроз.
  • Президент Владимир Зеленский призывает к усилению защиты Украины с помощью современных систем ПВО, в частности, систем Patriot.
  • Украина доказала способность отстоять свою территорию и отбивать атаки врага.

Силы ПВО сбили в Днепре российские авиационные ракеты Х-59

11 июня была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации вблизи пусковых рубежей. Речь идет о самолете Су-34/35. Он является носителем авиационных ракет Х-59.

Опасность объявляли для двух областей – Днепропетровской и Запорожской.

В 14:19 в Днепре раздался сильный взрыв. Горожане услышали его прямо во время воздушной тревоги.

После взрыва в небо поднялся столб дыма.

Избиение вражеских ракет РФ подтвердили в воздушном командовании "Восток".

Зеленский назвал необходимое количество систем Patriot для полноценной защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на проходящей в Берлине Конференции по восстановлению Украины отметил, что украинцы доказали, что они способны "выбивать оккупанта" с украинской земли и достигать необходимых побед.

Мы выиграли для Украины Черное море. И доказали, что благодаря современным системам ПВО мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить возможности терроризировать Украину. По его словам, без этого "у Путина не будет подлинного интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все…".

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