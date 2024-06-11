Силы ПВО в Днепропетровской области сбили две ракеты РФ

Силы ПВО сбили в Днепре российские авиационные ракеты Х-59

11 июня была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации вблизи пусковых рубежей. Речь идет о самолете Су-34/35. Он является носителем авиационных ракет Х-59.

Опасность объявляли для двух областей – Днепропетровской и Запорожской.

В 14:19 в Днепре раздался сильный взрыв. Горожане услышали его прямо во время воздушной тревоги.

После взрыва в небо поднялся столб дыма.

Избиение вражеских ракет РФ подтвердили в воздушном командовании "Восток".

Зеленский назвал необходимое количество систем Patriot для полноценной защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на проходящей в Берлине Конференции по восстановлению Украины отметил, что украинцы доказали, что они способны "выбивать оккупанта" с украинской земли и достигать необходимых побед.

Мы выиграли для Украины Черное море. И доказали, что благодаря современным системам ПВО мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны, – сказал президент Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить возможности терроризировать Украину. По его словам, без этого "у Путина не будет подлинного интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все…".