Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України — відео

Найближчим часом Україна очікує на прийняття позитивного рішення щодо надання їй двох-трьох систем ППО на кшталт Patriot з боку міжнародних партнерів.
Головні тези:
- Зеленський закликав союзників забезпечити Україну необхідною зброєю для розгрому армії РФ.
- Нові системи ППО очікуються вже найближчим часом, використання їх на фронті може допомогти Україні швидше перемогти армію Росії.
- Подальші дії міжнародних партнерів щодо України очікуються у найближчі тижні - місяці.
- Президент пояснив потребу мобілізації в Україні через стан війни та необхідність захисту держави.
Незабаром Україна отримає 2-3 системи ППО Patriot
Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН спільно з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, коли можна очікувати наступну систему ППО, окрім системи Patriot, яку пообіцяли надати українській державі у Німеччині.
Вже незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
Як Україні швидко перемогти Росію — пояснення Зеленського
Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу союзників на те, що настав час, коли Україна повинна отримати усю необхідну зброю, щоб остаточно розгромити армію РФ.
З заявою з цього приводу президент виступив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Питання: чи не настав той момент, щоби партнери дали нам ту всю зброю, щоби ми могли викинути росіян? Настав! — підкреслив український лідер.
Окрім того, Володимир Зеленський вкотре пояснив потребу мобілізації в країні.
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