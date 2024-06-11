Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України — відео

Володимир Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Найближчим часом Україна очікує на прийняття позитивного рішення щодо надання їй двох-трьох систем ППО на кшталт Patriot з боку міжнародних партнерів.

Головні тези:

  • Зеленський закликав союзників забезпечити Україну необхідною зброєю для розгрому армії РФ.
  • Нові системи ППО очікуються вже найближчим часом, використання їх на фронті може допомогти Україні швидше перемогти армію Росії.
  • Подальші дії міжнародних партнерів щодо України очікуються у найближчі тижні - місяці.
  • Президент пояснив потребу мобілізації в Україні через стан війни та необхідність захисту держави.

Незабаром Україна отримає 2-3 системи ППО Patriot

Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН спільно з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, коли можна очікувати наступну систему ППО, окрім системи Patriot, яку пообіцяли надати українській державі у Німеччині.

Ми працюємо з партнерами — з США і з деякими іншими європейськими партнерами. Поки що не хочу говорити, з ким із Європи, бо чекаємо на підтвердження саме тих рішень, про які ви запитали. Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо 2-3 систем.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Вже незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Як Україні швидко перемогти Росію — пояснення Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу союзників на те, що настав час, коли Україна повинна отримати усю необхідну зброю, щоб остаточно розгромити армію РФ.

З заявою з цього приводу президент виступив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Питання: чи не настав той момент, щоби партнери дали нам ту всю зброю, щоби ми могли викинути росіян? Настав! — підкреслив український лідер.

Окрім того, Володимир Зеленський вкотре пояснив потребу мобілізації в країні.

Я абсолютно тверезо на це дивлюся, тому що мобілізація у нас йде через воєнний стан, через стан війни йде з першого дня. Я бачу, що це питання є у суспільстві, безумовно. Не перший день війна. Але, якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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