Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги з ППО SAMP/T

Україна невдовзі отримає від Італії новий пакет військової допомоги, більшу частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Захист інфраструктури України через системи протиповітряної оборони є пріоритетом військової допомоги з Італії.
- Система SAMP/T може збивати балістичні ракети та одночасно перехоплювати десятки цілей, що підвищить безпеку України.
- Франція також надає Україні ракети Aster 30 для підтримки системи ППО SAMP/T, що допоможе знищувати російські ракети.
- Ці нові пакети військової допомоги сприятимуть підвищенню обороноздатності України та посиленню її безпеки від ворожих загроз.
Італійський уряд підготував новий пакет військової допомоги для України
Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.
Він анонсував підготовку італійським урядом нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.
Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні — ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону, — заявив міністр.
Зазначимо, що це єдина система ППО європейського виробництва, здатна збивати балістичні ракети.
Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.
За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.
Україна отримає від Франції ракети для системи ППО SAMP/T
Як повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, Франція відправляє Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.
Лекорню повідомив про це на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster.
Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети.
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