Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги з ППО SAMP/T

Україна невдовзі отримає від Італії новий пакет військової допомоги, більшу частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.

Італійський уряд підготував новий пакет військової допомоги для України

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.

Я повністю погоджуюся з Дмитром (Кулебою — ред.), коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України — це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони, — сказав Таяні. Антоніо Таяні Міністр закордонних справ Італії

Він анонсував підготовку італійським урядом нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.

Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні — ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону, — заявив міністр.

Зазначимо, що це єдина система ППО європейського виробництва, здатна збивати балістичні ракети.

Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.

Україна отримає від Франції ракети для системи ППО SAMP/T

Як повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, Франція відправляє Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.

Лекорню повідомив про це на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster.

Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети.