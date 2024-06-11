Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги з ППО SAMP/T
Категорія
Україна
Дата публікації

Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги з ППО SAMP/T

ППО
Джерело:  Укрінформ

Україна невдовзі отримає від Італії новий пакет військової допомоги, більшу частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Захист інфраструктури України через системи протиповітряної оборони є пріоритетом військової допомоги з Італії.
  • Система SAMP/T може збивати балістичні ракети та одночасно перехоплювати десятки цілей, що підвищить безпеку України.
  • Франція також надає Україні ракети Aster 30 для підтримки системи ППО SAMP/T, що допоможе знищувати російські ракети.
  • Ці нові пакети військової допомоги сприятимуть підвищенню обороноздатності України та посиленню її безпеки від ворожих загроз.

Італійський уряд підготував новий пакет військової допомоги для України

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.

Я повністю погоджуюся з Дмитром (Кулебою — ред.), коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України — це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони, — сказав Таяні.

Антоніо Таяні

Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Італії

Він анонсував підготовку італійським урядом нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.

Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні — ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону, — заявив міністр.

Зазначимо, що це єдина система ППО європейського виробництва, здатна збивати балістичні ракети.

Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.

Україна отримає від Франції ракети для системи ППО SAMP/T

Як повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, Франція відправляє Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.

Лекорню повідомив про це на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster.

Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети.

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