Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи по ПВО SAMP/T

Украина вскоре получит от Италии новый пакет военной помощи, большую часть которого составят средства противовоздушной обороны.

Итальянское правительство подготовило новый пакет военной помощи для Украины

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Я полностью согласен с Дмитрием (Кулебой — ред.), когда он говорит, что первая стратегия для восстановления Украины — это защита ее инфраструктуры с помощью различных систем противовоздушной обороны, — сказал Таяни. Антонио Таяни Министр иностранных дел Италии

Он анонсировал подготовку итальянским правительством нового пакета военной помощи, большую часть которого будут составлять средства ПВО.

Хочу сообщить, что у нас есть новый пакет военной помощи (Украина — ред.) и там, собственно, в первую очередь речь идет о противовоздушной обороне» , — заявил министр.

Отметим, что это единственная система ПВО европейского производства, способная сбивать баллистические ракеты.

Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

По предварительным данным, Украине будет передана система SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.

Украина получит от Франции ракеты для системы ПВО SAMP/T

Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, Франция отправляет Украине новую партию ракет "земля-воздух" Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.

Лекарню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.

Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.