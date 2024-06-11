Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи по ПВО SAMP/T

Украина вскоре получит от Италии новый пакет военной помощи, большую часть которого составят средства противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Защита инфраструктуры Украины через системы противовоздушной обороны является приоритетом военной помощи из Италии.
- Система SAMP/T может сбивать баллистические ракеты и одновременно перехватывать десятки целей, что повысит безопасность Украины.
- Франция также предоставляет Украине ракеты Aster 30 для поддержки системы ПВО SAMP/T, которая поможет уничтожать российские ракеты.
- Эти новые пакеты военной помощи будут способствовать повышению обороноспособности Украины и усилению ее безопасности от враждебных угроз.
Итальянское правительство подготовило новый пакет военной помощи для Украины
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Он анонсировал подготовку итальянским правительством нового пакета военной помощи, большую часть которого будут составлять средства ПВО.
Хочу сообщить, что у нас есть новый пакет военной помощи (Украина — ред.) и там, собственно, в первую очередь речь идет о противовоздушной обороне» , — заявил министр.
Отметим, что это единственная система ПВО европейского производства, способная сбивать баллистические ракеты.
Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.
По предварительным данным, Украине будет передана система SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.
Украина получит от Франции ракеты для системы ПВО SAMP/T
Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, Франция отправляет Украине новую партию ракет "земля-воздух" Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.
Лекарню сообщил об этом на парламентских слушаниях. По его словам, он только что подписал вторую партию ракет Aster.
Это позволит системе SAMP/T, которую Франция передала вместе с Италией, продолжать работать и уничтожать российские ракеты.
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