Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем ПВО для Украины

В ближайшее время Украина ожидает принятия положительного решения о предоставлении ей двух-трех систем ПВО вроде Patriot со стороны международных партнеров.

В скором времени Украина получит 2-3 системы ПВО Patriot

Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, когда можно ожидать следующую систему ПВО, кроме системы Patriot, которую пообещали предоставить украинскому государству в Германии .

Мы работаем с партнерами – из США и с некоторыми другими европейскими партнерами. Пока не хочу говорить, с кем из Европы, потому что ждем подтверждения именно тех решений, о которых вы спросили. Ожидаем положительного результата в ближайшее время относительно 2-3 систем. Владимир Зеленский Президент Украины

Вскоре международные партнеры публично сообщат о поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Как Украине быстро победить Россию - объяснение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание союзников на то, что пришло время, когда Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы окончательно разгромить армию РФ.

С заявлением по этому поводу президент выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Вопрос: не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил! – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз объяснил необходимость мобилизации в стране.