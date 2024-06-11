Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем ПВО для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем ПВО для Украины

Зеленский
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Источник:  Укринформ

В ближайшее время Украина ожидает принятия положительного решения о предоставлении ей двух-трех систем ПВО вроде Patriot со стороны международных партнеров.

Главные тезисы

  • Зеленский призвал союзников обеспечить Украину необходимым оружием для разгрома армии РФ.
  • Новые системы ПВО ожидаются в ближайшее время, использование их на фронте может помочь Украине быстрее победить армию России.
  • Дальнейшие действия международных партнеров по Украине ожидаются в ближайшие недели – месяцы.
  • Президент объяснил необходимость мобилизации в Украине из-за состояния войны и необходимости защиты государства.

В скором времени Украина получит 2-3 системы ПВО Patriot

Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, когда можно ожидать следующую систему ПВО, кроме системы Patriot, которую пообещали предоставить украинскому государству в Германии .

Мы работаем с партнерами – из США и с некоторыми другими европейскими партнерами. Пока не хочу говорить, с кем из Европы, потому что ждем подтверждения именно тех решений, о которых вы спросили. Ожидаем положительного результата в ближайшее время относительно 2-3 систем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Вскоре международные партнеры публично сообщат о поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Как Украине быстро победить Россию - объяснение Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание союзников на то, что пришло время, когда Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы окончательно разгромить армию РФ.

С заявлением по этому поводу президент выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Вопрос: не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил! – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз объяснил необходимость мобилизации в стране.

Я совершенно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет через военное положение, через состояние войны идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно. Не первый день – война. Но, если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстоять.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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