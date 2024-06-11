Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем ПВО для Украины

В ближайшее время Украина ожидает принятия положительного решения о предоставлении ей двух-трех систем ПВО вроде Patriot со стороны международных партнеров.
Главные тезисы
- Зеленский призвал союзников обеспечить Украину необходимым оружием для разгрома армии РФ.
- Новые системы ПВО ожидаются в ближайшее время, использование их на фронте может помочь Украине быстрее победить армию России.
- Дальнейшие действия международных партнеров по Украине ожидаются в ближайшие недели – месяцы.
- Президент объяснил необходимость мобилизации в Украине из-за состояния войны и необходимости защиты государства.
В скором времени Украина получит 2-3 системы ПВО Patriot
Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, когда можно ожидать следующую систему ПВО, кроме системы Patriot, которую пообещали предоставить украинскому государству в Германии .
Вскоре международные партнеры публично сообщат о поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
Как Украине быстро победить Россию - объяснение Зеленского
Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание союзников на то, что пришло время, когда Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы окончательно разгромить армию РФ.
С заявлением по этому поводу президент выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Вопрос: не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил! – подчеркнул украинский лидер.
Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз объяснил необходимость мобилизации в стране.
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