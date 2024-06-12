Украина получит еще одну систему Patriot от США

Соединенные Штаты передадут Украине еще один ракетный комплекс Patriot.
Главные тезисы
- Украина получит вторую систему Patriot от США для усиления противовоздушной обороны
- Германия и другие союзники передадут Украине 100 ракет для системы Patriot, что позволит лучше защищать объекты инфраструктуры и жизни населения.
- Снабжение ракет осуществляется в рамках немецкой инициативы немедленных действий по поддержке противовоздушной обороны Украины вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.
- Министр обороны Германии подчеркнул важность противовоздушной обороны для выживания Украины и отметил постепенную поставку ракет для системы Patriot.
- Помощь в виде ракет для ПВО повысит обороноспособность украинских войск и поможет оградить страну от агрессора.
США пришлют Украине систему Patriot
Решение принято в ответ на призывы Киева об усилении противовоздушной обороны, поскольку страна борется с интенсивным наступлением РФ на северо-востоке Харьковской области.
Информацию о передаче ЗРК на условиях анонимности подтвердили два американских чиновника. По их словам, президент США Джо Байден принял этот шаг.
Это будет уже вторая система Patriot, которую США передадут Украине. Однако точное количество ракет для этой системы не было объявлено.
Украина получит 100 ракет для Patriot от Германии и союзников
Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Глава немецкого министерства обороны отметил, что недавно посещал Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, а также объявил о выделении нового пакета военной помощи.
По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках германской инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.
При этом, как уточнил Писториус, за последние несколько дней в Украину уже были доставлены 32 управляемые ракеты. Еще 68 ракет прибудут в последующие недели. Министр обороны Германии отметил, что посредством этих ракет украинские силы смогут защищать объекты инфраструктуры и жизни.
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