Украина получит еще одну систему Patriot от США

США пришлют Украине систему Patriot

Решение принято в ответ на призывы Киева об усилении противовоздушной обороны, поскольку страна борется с интенсивным наступлением РФ на северо-востоке Харьковской области.

Информацию о передаче ЗРК на условиях анонимности подтвердили два американских чиновника. По их словам, президент США Джо Байден принял этот шаг.

Это будет уже вторая система Patriot, которую США передадут Украине. Однако точное количество ракет для этой системы не было объявлено.

Украина получит 100 ракет для Patriot от Германии и союзников

Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава немецкого министерства обороны отметил, что недавно посещал Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, а также объявил о выделении нового пакета военной помощи.

И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня у меня есть удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot — одной сотни. Борис Писториус Министр обороны Германии

По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках германской инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.