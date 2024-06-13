Китай, який відмовився від участі у Саміті миру в Швейцарії, намагається просувати власний план стосовно врегулювання розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що відомо про спроби Китаю просунути альтернативний план щодо завершення війни в Україні

За інформацією журналістів видання із посиланням на 10 неназваних дипломатів, із наближенням Саміту миру по Україні Китай активізував зусилля із поширення власної інформаційно-пропагандистської діяльності під час зустрічей іноземними високопосадовцями.

Спроби залучити інші країни до так званого “альтернативного” плану Пекіна щодо завершення війни в Україні проводяться шляхом телефонних переговорів та повідомлень іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця здійснив візити до Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до "мирного плану" з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця.

За словами китайських дипломатів, У розмовах з країнами, що розвиваються, Пекін уникав критики у бік мирного саміту у Швейцарії і не просив країни утриматись від участі в ньому.

Однак, за словами одного з дипломатів, китайські посланці стверджують, що Саміт миру у Швейцарії нібито слугує продовженню розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

За словами двох дипломатів, Китай говорив західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на Саміт миру.

Що відомо про мирні пропозиції Китаю

Китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

Глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров не виключив, що Китай міг би провести такий альтернативний саміт.

Кремлівський диктатор Володимир Путін також очікувано висловив підтримку дипломатичним зусиллям КНР.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що 45 країн підтримали китайську пропозицію, і більше двох десятків або приєдналися до неї, або "серйозно розглядають" її.