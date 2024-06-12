Туреччина візьме участь у Глобальному саміті миру щодо України

Туреччина підтвердила свою участь в українському Саміті миру. Вже відомо, хто представлятиме країну на заході.

Хто поїде на Саміт миру від Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме країну на Глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Ми представлятимемо нашу країну на українському саміті миру у Швейцарії, — сказав Хакан Фідан. Поширити

Він додав, що під час зустрічі турецька делегація поділиться своїми поглядами на досягнення справедливого миру в Україні.

Глобальний Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.

Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.