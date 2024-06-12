Туреччина візьме участь у Глобальному саміті миру щодо України

Туреччина підтвердила свою участь в українському Саміті миру. Вже відомо, хто представлятиме країну на заході.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Туреччини представлятиме країну на Глобальному саміті миру щодо України у Швейцарії.
- Участь у саміті візьмуть представники 107 країн і міжнародних організацій, у тому числі від США.
- Задача саміту - розробити спільну переговорну позицію щодо подальших відносин з Росією та спрямувати шлях миру та стабільності в Україні.
Хто поїде на Саміт миру від Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме країну на Глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Він додав, що під час зустрічі турецька делегація поділиться своїми поглядами на досягнення справедливого миру в Україні.
Глобальний Саміт миру
Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.
Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.
В Офісі президента заявляли, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни. Саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.
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