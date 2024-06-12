Турция примет участие в Глобальном саммите мира по Украине

Турция подтвердила свое участие в украинском Саммите мира. Уже известно, кто будет представлять страну на западе.

Кто поедет на Саммит мира от Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять страну на Глобальном саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Мы будем представлять нашу страну на украинском саммите мира в Швейцарии, — сказал Хакан Фидан. Поделиться

Он добавил, что во время встречи турецкая делегация поделится своими взглядами на достижение справедливого мира в Украине.

Глобальный Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.

От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.