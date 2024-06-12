Турция примет участие в Глобальном саммите мира по Украине

Турция подтвердила свое участие в украинском Саммите мира. Уже известно, кто будет представлять страну на западе.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан представит страну на Глобальном саммите мира по Украине в Швейцарии.
- Целью мероприятия является разработка рамок для будущего мирного процесса в регионе и формирование общей переговорной позиции перед передачей ее России.
- Украина нашла поддержку у 107 стран и международных организаций на Глобальном саммите мира, при этом Китай и Россия не примут участие в мероприятии.
Кто поедет на Саммит мира от Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять страну на Глобальном саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
Он добавил, что во время встречи турецкая делегация поделится своими взглядами на достижение справедливого мира в Украине.
Глобальный Саммит мира
Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.
От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.
В офисе президента заявляли, что саммит посвятят разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс. Киев пригласил все страны, которые поддерживают или не поддерживают Украину, чтобы услышать мнение каждого для завершения войны. Саммит выработает общую переговорную позицию, которую передадут России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-