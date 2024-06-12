Президент Аргентины Милей станет участником Глобального саммита мира

Согласно данным издания La Nacion, лидер Аргентины Хавьер Милей якобы "в последний момент" передумал и все же решил поучаствовать в Глобальном саммите мира.

Милей все-таки станет участником Саммита мира в Швейцарии

По словам журналистов, о резком изменении решения главы государства они узнали от своих инсайдеров в администрации президента.

Редакция издания утверждает, что Милей за несколько часов решил изменить план своего маршрута и вылететь из Италии в Швейцарию для участия в саммите, инициатором которого является украинский лидер Владимира Зеленского.

Один из инсайдеров уверяет, что президент Аргентины передумал после "конкретной просьбы" президента Украины.

А издание Clarin опубликовало информацию о том, что Зеленский якобы направил аргентинскому коллеге специальное послание, призвав присутствовать по крайней мере на церемонии открытия саммита.

7 июня La Nacion утверждало, что Милей не сможет присоединиться к событию, потому что на это время у него есть "другие планы".

Украина может получить штурмовики Super Etendard от Аргентины

Как пишет издание Infobae, Аргентина уже начала переговоры с официальным Парижем касательно предоставления ВСУ самолетов штурмовой авиации Super Etendard.

Что важно понимать, эти штурмовые самолеты действительно находятся на вооружении армии Аргентины, однако в недееспособном состоянии из-за эмбарго, которое наложила Британия.

Согласно последним данным, Украина может получить не менее 5 таких штурмовиков.

Привлечение команды французского лидера Эммануэля Макрона является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия.