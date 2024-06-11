Мадонна призвала мировых лидеров достичь мира на Саммите в Швейцарии — видео

Культовая певица Мадонна обратилась с призывом к миру прекратить войну в Украине и вернуть 19 тыс похищенных Россией детей.
Главные тезисы
- Мадонна призывает мировых лидеров достичь мира в Украине на Глобальном саммите мира.
- Певица выступает за возвращение 19 тыс похищенных Россией украинских детей.
- Документальная лента Online.UA “Истерзанное детство” рассказывает о страданиях украинских детей из-за российской агрессии.
- Мадонна поддерживает инициативу достижения мира "для всех детей по всему миру".
- Фильм о похищенных детях содержит реальные истории и комментарии экспертов по защите прав детей.
Мадонна обратилась к мировым лидерам насчет мира в Украине
Мадонна запостила в Instagram видео в поддержку Глобального саммита мира, организованного Украиной.
Певица призывает мировых лидеров 15 июня в Швейцарии достичь мира «для всех детей по всему миру».
Также певица и многодетная мать требует скорейшего возвращения более 19 тыс похищенных Россией украинских детей.
В ее видео показаны дети Украины, Палестины, Израиля, Сирии и других стран, страдающих от войн.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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