Мадонна призвала мировых лидеров достичь мира на Саммите в Швейцарии — видео

Культовая певица Мадонна обратилась с призывом к миру прекратить войну в Украине и вернуть 19 тыс похищенных Россией детей.

Мадонна обратилась к мировым лидерам насчет мира в Украине

Мадонна запостила в Instagram видео в поддержку Глобального саммита мира, организованного Украиной.

Певица призывает мировых лидеров 15 июня в Швейцарии достичь мира «для всех детей по всему миру».

Обращение Мадонны

Также певица и многодетная мать требует скорейшего возвращения более 19 тыс похищенных Россией украинских детей.

В ее видео показаны дети Украины, Палестины, Израиля, Сирии и других стран, страдающих от войн.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.